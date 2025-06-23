قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام
فخامة الكروس أوفر.. ماذا تقدم جينيسيس GV70 الجديدة؟
مانشستر سيتي يكتسح العين بسداسية ويتأهل لدور الـ16 في مونديال الأندية 2025
بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته
لماذا صلاة الفجر ركعتان؟.. لسبب واحد لا يعرفه كثيرون
نزلت 4 جنيهات| أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. وتراجع كرتونة البيض
القمر يقترب من الأرض الليلة ويتسبب في زيادة المد والجزر
هل تعاني ضيق الحال؟.. 9 ذنوب تحجب الرزق وتمحق البركة احذر منها
400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات
طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان مادة التوحيد
أمريكا تحذر مواطنيها حول العالم عقب التصعيد العسكري مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خروج قاسٍ للعين الإماراتي من كأس العالم للأندية بعد هزيمتين ثقيلتين

العين الإماراتي
العين الإماراتي
رباب الهواري

ودّع نادي العين الإماراتي بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد خسارته الكبيرة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 6-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

شهدت المباراة سيطرة مطلقة من الفريق الإنجليزي الذي قدّم أداءً هجومياً مميزاً، حيث تناوب لاعبوه على تسجيل الأهداف وسط غياب واضح للفاعلية الدفاعية لدى ممثل الكرة الإماراتية.

مانشستر سيتي، بقيادة مدربه بيب غوارديولا، أكد بهذا الانتصار جاهزيته للمنافسة على اللقب، وحسم تأهله إلى دور الستة عشر من البطولة مبكراً.


 

خماسية يوفنتوس تُربك حسابات العين مبكراً

لم تكن بداية العين في البطولة أفضل حالاً، إذ تلقى خسارة قاسية أمام يوفنتوس الإيطالي بخماسية نظيفة في اللقاء الافتتاحي له ضمن منافسات المجموعة.

وعجز رامي ربيعة وزملاؤه عن مجاراة قوة الفريق الإيطالي، الذي استغل الفرص بفاعلية وسجل أهدافه تباعاً، مما وضع العين في موقف صعب منذ الجولة الأولى.

الهزيمتان المتتاليتان أمام يوفنتوس ومانشستر سيتي أنهتا رسميًا مشوار الفريق الإماراتي في البطولة، وسط تساؤلات جماهيرية حول أسباب الأداء الضعيف والنتائج الثقيلة.


 

خروج العين: دروس قاسية ومراجعة مطلوبة

رحلة العين القصيرة في كأس العالم للأندية كشفت عن الفوارق الكبيرة في المستويات بين بطل الإمارات ونظرائه الأوروبيين.

الخسارتان بنتيجتين قاسيتين تبرزان الحاجة لمراجعة شاملة على المستوى الفني والإداري للفريق استعدادًا للمنافسات القادمة.

من جهة أخرى، قدّمت البطولة فرصة للاعبي العين لاكتساب خبرة اللعب ضد نخبة الأندية العالمية، رغم النتائج المخيبة


 

كأس العالم للأندية العين الإماراتي يوفينتوس مانشستر سيتي أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا والأرصاد تحذر

معاش ربة المنزل 2025.. 5 شروط للتسجيل بحسب قانون التأمينات

معاش ربة المنزل 2025.. 5 شروط للتسجيل بحسب قانون التأمينات

محمد شاهين

محمد شاهين لزوجته: حسبنا الله في أي شخص يقول كلام مش حقيقي

نجوم الأهلي

هجوم السماسرة على معسكر الأهلي.. 5 لاعبين مطلوبون في أوروبا

كيف تحصل على معاش بدون عمل؟.. الخطوات والمبلغ وفقًا للقانون

كيف تحصل على معاش بدون عمل؟.. الخطوات والمبلغ وفقًا للقانون

400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات

400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات

أسعار الدواجن

نزلت تاني.. انخفاض قوي في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

العين الإماراتي

خروج قاسٍ للعين الإماراتي من كأس العالم للأندية بعد هزيمتين ثقيلتين

مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يهيمن على الشوط الأول أمام العين الإماراتي بثلاثية نظيفة

الهلال السعودي

تعادل سلبي بين الهلال وسالزبورج.. فرص التأهل قائمة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات.. 5 أعراض لأمراض الكلي أطعمة توقف عن تناولها فورا تسبب أمراض البروستاتا.. ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

استعدادات ما قبل الفرح.. دينا الشربيني وياسمين رئيس تخطفان الأنظار بإطلالات جريئة

استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة
استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة
استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة

فيديو

المتهم

أميرة الذهب تزعم سرقة سلسلة من أحد فروعها.. والأمن يفحص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد