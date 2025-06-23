خروج قاسٍ للعين الإماراتي من كأس العالم للأندية بعد هزيمتين ثقيلتين

ودّع نادي العين الإماراتي بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد خسارته الكبيرة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 6-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

شهدت المباراة سيطرة مطلقة من الفريق الإنجليزي الذي قدّم أداءً هجومياً مميزاً، حيث تناوب لاعبوه على تسجيل الأهداف وسط غياب واضح للفاعلية الدفاعية لدى ممثل الكرة الإماراتية.

مانشستر سيتي، بقيادة مدربه بيب غوارديولا، أكد بهذا الانتصار جاهزيته للمنافسة على اللقب، وحسم تأهله إلى دور الستة عشر من البطولة مبكراً.





خماسية يوفنتوس تُربك حسابات العين مبكراً

لم تكن بداية العين في البطولة أفضل حالاً، إذ تلقى خسارة قاسية أمام يوفنتوس الإيطالي بخماسية نظيفة في اللقاء الافتتاحي له ضمن منافسات المجموعة.

وعجز رامي ربيعة وزملاؤه عن مجاراة قوة الفريق الإيطالي، الذي استغل الفرص بفاعلية وسجل أهدافه تباعاً، مما وضع العين في موقف صعب منذ الجولة الأولى.

الهزيمتان المتتاليتان أمام يوفنتوس ومانشستر سيتي أنهتا رسميًا مشوار الفريق الإماراتي في البطولة، وسط تساؤلات جماهيرية حول أسباب الأداء الضعيف والنتائج الثقيلة.





خروج العين: دروس قاسية ومراجعة مطلوبة

رحلة العين القصيرة في كأس العالم للأندية كشفت عن الفوارق الكبيرة في المستويات بين بطل الإمارات ونظرائه الأوروبيين.

الخسارتان بنتيجتين قاسيتين تبرزان الحاجة لمراجعة شاملة على المستوى الفني والإداري للفريق استعدادًا للمنافسات القادمة.

من جهة أخرى، قدّمت البطولة فرصة للاعبي العين لاكتساب خبرة اللعب ضد نخبة الأندية العالمية، رغم النتائج المخيبة



