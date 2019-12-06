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فن

قبل انطلاقها بـ أيام.. علاء الدين في قائمة الأكثر تداولا على تويتر

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:08 م
مسرحية علاء الدين
مسرحية علاء الدين
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آيه عاطف
دخلت المسرحية الاستعراضية الكوميدية «علاء الدين» بطولة النجم أحمد عز، ضمن قائمة الأكثر تداولا في مصر علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد ساعات من نشر البوستر الدعائي للمسرحية، والتي ستعرض بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر انطلاق العرض في ديسمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية ضمن عروض موسم الرياض الترفيهي، وتم الاستعانة بفريق متخصص لتقديم المؤثرات المسرحية بطريقة محترفة تلائم الأحداث الأسطورية.

مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، محمد جمعة، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم.

«علاء الدين» تأليف ورشة كتابية تضم كل من حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد إخراج مجدي الهواري.
قبل انطلاقها بـ أيام.. علاء الدين في قائمة الأكثر تداولا على تويتر
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