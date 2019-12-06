مشروب السوريين.. 5 فوائد صحية لـ المتة

تعتبر المتة من أشهر الأعشاب التي يتناولها السوريون بشكل خاص، ولها العديد من الفوائد الصحية خاصة في فصل الشتاء.



يعود أصل منشأ المتة إلى الأمريكيتين، حيث قام السوريون عند هجرتهم إلى أمريكا بنقلها لسوريا ولبنان، وتعتبر سوريا المستورد الأعلى للمتة، ويشربها السوريون في مناطق مختلفة.



وللمتة فوائد صحية عديدة، وكشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن فوائدها فتحتوي المتة على:



كافيين

بوتاسيوم

ماغنسيوم

حديد

فوسفور

بعض الفيتامينات B1 ، B2 ،C.



وتابعت سهام سوقية، خلال تصريح خاص لصدى البلد، أن المتة:



- تساعد في تحسين المزاج، وتسمى أيضًا بمشروب الصداقة.



- تسكن آلام الرأس والصداع.



- لا تؤثر على القلب بالرغم من احتواءها على الكافيين.



- منشطة، وتساعد في تنشيط الدماغ.



وأردفت استشاري التغذية العلاجية، أن طريقة التحضير سهلة وبسيطة وهي عبارة عن:



توضع أوراق المتة في كأس زجاجي صغير، ويصب فوقها ماء ساخن حرارته 80°C، ويستخدم لشربها أدوات تنتهي بمصافي... لتساعد في شرب منقوع أوراقها.