بعد طلاقها.. أصالة تشعل انستجرام مع ابنتها شام

نشرت النجمة السورية أصالة صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، برفقة ابنتها الكبرى شام .



وتألقت أصالة مع ابنتها شام بملابس شتوية بسيطة، وظهرت ابنتها شام تحتضنها في لقطات عفوية.



وكتبت أصالة على صورتها مع ابنتها: تيابنا من السنة الّلي فاتت ورجعنا لهم هالشتويّه والجايه كمان وتعيشوا ونشتّي سوا سنين طويله لقدّام .. كل سنة وانتم بخير".



وعلقت ابنتها شام على الصور قائلة :"ونلبس من بعض دايمًا".



وكان الإعلامي تامر أمين قد أعلن في برنامجه مؤخرًا خبر انفصال النجمة أصالة وزوجها طارق العريان.

