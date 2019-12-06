بعد طلاقها.. أصالة تشعل انستجرام مع ابنتها شام

نشرت النجمة السورية أصالة صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، برفقة ابنتها الكبرى شام .
وتألقت أصالة مع ابنتها شام بملابس شتوية بسيطة، وظهرت ابنتها شام تحتضنها في لقطات عفوية.
وكتبت أصالة على صورتها مع ابنتها: تيابنا من السنة الّلي فاتت ورجعنا لهم هالشتويّه والجايه كمان وتعيشوا ونشتّي سوا سنين طويله لقدّام .. كل سنة وانتم بخير".
وعلقت ابنتها شام على الصور قائلة :"ونلبس من بعض دايمًا".
وكان الإعلامي تامر أمين قد أعلن في برنامجه مؤخرًا خبر انفصال النجمة أصالة وزوجها طارق العريان.
وتألقت أصالة مع ابنتها شام بملابس شتوية بسيطة، وظهرت ابنتها شام تحتضنها في لقطات عفوية.
وكتبت أصالة على صورتها مع ابنتها: تيابنا من السنة الّلي فاتت ورجعنا لهم هالشتويّه والجايه كمان وتعيشوا ونشتّي سوا سنين طويله لقدّام .. كل سنة وانتم بخير".
وعلقت ابنتها شام على الصور قائلة :"ونلبس من بعض دايمًا".
وكان الإعلامي تامر أمين قد أعلن في برنامجه مؤخرًا خبر انفصال النجمة أصالة وزوجها طارق العريان.