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مرأة

بعد طلاقها.. أصالة تشعل انستجرام مع ابنتها شام

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:04 م
اصالة و ابنتها اشم
اصالة و ابنتها اشم
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رشا عوني
نشرت النجمة السورية أصالة صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، برفقة ابنتها الكبرى شام .

وتألقت أصالة مع ابنتها شام بملابس شتوية بسيطة، وظهرت ابنتها شام تحتضنها في لقطات عفوية.

وكتبت أصالة على صورتها مع ابنتها: تيابنا من السنة الّلي فاتت ورجعنا لهم هالشتويّه والجايه كمان وتعيشوا ونشتّي سوا سنين طويله لقدّام .. كل سنة وانتم بخير".

وعلقت ابنتها شام على الصور قائلة :"ونلبس من بعض دايمًا".

وكان الإعلامي تامر أمين قد أعلن في برنامجه مؤخرًا خبر انفصال النجمة أصالة وزوجها طارق العريان.
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