بعد إغلاق ten .. طلب إحاطة بالبرلمان بسبب القنوات الفضائية وتسريح العمال

أعلن النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة بشأن توابع إغلاق القنوات الفضائية مؤخرًا، قائلًا: "هناك أزمة في قطاع صناعة الإعلام المرئي والقنوات الفضائية، ويظهر هذا في معاناة العديد من القنوات الفضائية وعدم قدرتها على الاستمرار، مما يستوجب ضرورة عقد جلسة مختصة لبحث أساب الازمة.



وأكد النائب محمد فؤاد في طلب الإحاطة على ضرورة معرفة أسباب انتشار الأزمة ومواجهتها وأسباب تعثر تلك القنواعت وأسباب الغلق المشترك بينها.



كما طالب ببحث النتائج المترتبة على غلق القنوات وتسريح العاملين بها، والي يؤثر بشكل عام على سوق العمل ويزيد من نسبة البطالة، خاصة وأن أغلب القائمين على العمل بهم يعانون من وجود فرص عمل مماثلة، لاسيما وأن سوق الإعلام المرئي والقنوات التلفزيونية يعاني بشكل عام وتندر فيه فرص الزظيفة فأصبح هناك المئات من العاطلين دون النظر لأسرهم ووضعهم اللاحق لتلك القرارات.



وشهدت الفترة الأخيرة إغلاق عدد من القنوات الفضائية، كان آخرها "قناة TEN، التي أعلنت في بيان رسمي لها، عصر الأربعاء، عن توقفها عن البث بنهاية شهر ديسمبر 2019 لأسباب تمويلية وإعلانية بحتة، مؤكدة أن هذا القرار الصعب جاء انطلاقًا من حرص القناة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها وتعاقداتها التشغيلية، واستباقًا لأي صعوبات مالية قد تواجهها القناة في المستقبل نتيجة ضعف الإعلانات على شاشة القناة