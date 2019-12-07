ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لن تتوقع.. الأوميجا 3 تحميك من الموت بهذه الأمراض

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:51 ص
الأوميجا 3 تحميك
الأوميجا 3 تحميك من الموت بهذه الأمراض
Advertisements
آلاء حسن
أظهرت دراسة جديدة أن أوميجا 3 قد تستمر في الحماية من الوفيات المرتبطة بأمراض القلب دون التعرض لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

ووفقًا لموقع healthline، أكدت الدراسة أن أوميغا 3 قد تكون عاملًا مساهمًا في تقليل بعض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بالاضافة إلى احتوائها على الأحماض الدهنية التي ثبت أن لها مجموعة من الفوائد لجسمك وعقلك.

توجد أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأطعمة مثل الأسماك وبذور الكتان وفي المكملات الغذائية مثل زيت السمك، بالاضافة أنها تحارب القلق والاكتئاب إلى تحسين عوامل الخطر لأمراض القلب.

وتم تقديمه يوم 17 نوفمبر في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية لعام 2019 في فيلادلفيا، أن أوميغا 3 قد تستمر في الحماية من الوفيات المرتبطة بأمراض القلب ، دون التعرض لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

وقال الدكتور مانيش أ. فيرا ، نائب رئيس قسم أبحاث المسالك البولية بمعهد سميث لجراحة المسالك البولية في نورثويل هيلث إن الدراسة تضيف إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث حول أوميغا 3.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعراض مرض السكر عند الرجال.. يصيب بالضعف الجنسي

أبرزها السردين.. الأسماك الزيتية تساعد على تحسين الذاكرة

احمي نفسك من أمراض القلب بـ 5 حيل مجربة

لن تتوقع.. فوائد تناول الأوميجا 3 للأطفال المصابين بفرط الحركة

أعراض تحذيرية تشير إلى مشاكل في الكلى.. وعادات تساعدك في الحفاظ على صحتها

ترشيحاتنا

ينسف الكرش ويقمع الشهية وينظف الجسم.. مشروب طبيعي

بسبب ساعة روليكس.. طالب عماني يتعرض للطعن حتى الموت في لندن

الكشف عن هوية السعودي منفذ إطلاق النار في قاعدة فلوريدا العسكرية

اكتشاف أثري جديد بسقارة يدهش العالم | تفاصيل

هنا شيحة تكشف سبب انفصالها عن أحمد فلوكس..شاهد

احذر.. أراد الظهور في وسائل الإعلام فألقى بطفل من الدور العاشر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برازيلية تتوج بلقب ملكة جمال المراهقات للبيئة والسياحة والوصيفة مصرية.. بالصور

احذر.. أراد الظهور في وسائل الإعلام فألقى بطفل من الدور العاشر

رجيم الإنقاذ.. افقد 5 كيلو فى 10 ايام