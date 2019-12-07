لن تتوقع.. الأوميجا 3 تحميك من الموت بهذه الأمراض

أظهرت دراسة جديدة أن أوميجا 3 قد تستمر في الحماية من الوفيات المرتبطة بأمراض القلب دون التعرض لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا.



ووفقًا لموقع healthline، أكدت الدراسة أن أوميغا 3 قد تكون عاملًا مساهمًا في تقليل بعض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بالاضافة إلى احتوائها على الأحماض الدهنية التي ثبت أن لها مجموعة من الفوائد لجسمك وعقلك.



توجد أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأطعمة مثل الأسماك وبذور الكتان وفي المكملات الغذائية مثل زيت السمك، بالاضافة أنها تحارب القلق والاكتئاب إلى تحسين عوامل الخطر لأمراض القلب.



وتم تقديمه يوم 17 نوفمبر في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية لعام 2019 في فيلادلفيا، أن أوميغا 3 قد تستمر في الحماية من الوفيات المرتبطة بأمراض القلب ، دون التعرض لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا.



وقال الدكتور مانيش أ. فيرا ، نائب رئيس قسم أبحاث المسالك البولية بمعهد سميث لجراحة المسالك البولية في نورثويل هيلث إن الدراسة تضيف إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث حول أوميغا 3.

