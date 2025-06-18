بعد تداول البعض وجود شبهة جنائية.. لطيفة تحسم الجدل حول سبب وفاة شقيقها

كشفت الفنانة لطيفة سبب وفاة شقيقها نور الدين، الذي رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية بشكل مفاجئ، بعدما تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الوفاة بها شبهة جنائية.

وقالت لطيفة، في مداخلة هاتفية عبر إذاعة "موزاييك" التونسية، إن وفاة شقيقها طبيعية، ولا توجد أي شبهة جنائية، مؤكدة أنه توفي وهو نائم على سريره.

وأضافت لطيفة أن شقيقها كان يُلقَّب بـ"ملاك العائلة"، وكان يتواصل مع جميع أفراد الأسرة قبل وفاته بساعتين فقط، وكان يتابع أخبار غزة، ومتألمًا بالأحداث التي تحدث هناك.

وشددت لطيفة على ضرورة تحري الدقة في جميع الأخبار قبل تداولها.

لطيفة توجه الشكر لكل من واساها في وفاة شقيقها

وجهت الفنانة لطيفة الشكر لكل من واساها وقدم لها واجب العزاء في وفاة شقيقها نور الدين، الذي رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية.

ونشرت لطيفة عددًا من صور مراسم العزاء، وكتبت معلقة: "شكرًا لكل حبايبي وأصدقائي اللي عزوني بحضورهم أو باتصالاتهم.. لا أراكم الله مكروهًا في عزيز أو غالٍ.. أخويا الغالي ملاك العيلة نور الدين.. الله يرحمك ويصبرنا على فراقك.. جسدك راح لكن روحك معانا طول الوقت".

وحرصت لطيفة على الدعاء لشقيقها، معلقة: "اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعفُ عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقهِ من الخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم أنزل عليه النور والونس والسرور، وثبته عند السؤال، وهوِّن عليه ليلته، وآنس وحشته، وارحم غربته".

لطيفة تعلن وفاة شقيقها

وكانت الفنانة لطيفة قد أعلنت وفاة شقيقها نور الدين، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا في ذمة الله. الله يرحمك يا أخويا الغالي، كنت لسه بتكلمني يا نور الدين، الله يصبرنا على فراقك يا غالي، يا ملاك في صفة إنسان. الله يرحمك يا روحي ويغفرلك، في جنة النعيم بإذن الله".