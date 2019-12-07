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اقتصاد

أداء سلبي لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:24 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي؛ حيث تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 13622.13 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 526.5 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعًا بنحو 1.42% مغلقًا عند مستوى 1382.15 نقطة.

أما مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" فسجل تراجعًا بنحو 2.15% مغلقًا عند مستوى 16172.91 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 482.22 نقطة.
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