آية ابراهيم لاعبه المصري تفوز بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجودو

واصلت فرق الجودو بالنادي المصري تحقيق نتائجها المتميزة في كافة البطولات التي تشارك فيها سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي،جاء ذلك بعدما نجحت آية ايهاب ابراهيم لاعبة النادي المصري للجودو في الحصول على المركز الأول في بطولة الجمهورية للجودو تحت 17عامًا لوزن 70 كيلو والتي أُقيمت الجمعة بنادي طلائع الجيش بالقاهرة.



الجدير بالذكر ان الجهاز الفني لفريق الچودو يتكون من الكابتن اسامة عاشور مديرًا فنيا ، والكابتن محمد مصطفى “ميدو” مدربًا والكابتن أحمد متولي اداريًا تحت اشراف حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري



وأعرب عمار عن سعادته الغامرة باستمرار فرق الجودو بالنادي المصري في تحقيق الانتصارات بكافة بطولات الجمهورية بمختلف فئاتها العمرية



وأكد عمار أن تلك الإنجازات لم تأت من فراغ وانما جاءت بعد جهد كبير من الجهاز الفني واللاعبين وأولياء أمورهم ، مضيفًا أن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية يقف وبكل قوة خلف كافة الألعاب الرياضية بالقلعة الخضراء بهدف الارتقاء بمستوى تلك اللعبات التي باتت تحقق الانجازات واحدا تلو الآخر

