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رياضة

نجاح متميز لبطولة العالم لمحترفي البادل تنس تحت سفح الأهرامات

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:19 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أقيمت بطولة العالم الودية للاعبين المحترفين لرياضة البادل تنس تحت سفح الأهرامات ، بمشاركة مجموعة من اللاعبين المصنفين عالميًا باللعبة والوفود المرافقة لهم ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وتأتي استضافة مصر للبطولة ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعم البطولات الرياضية واستضافتها بمصر تنشيطًا للسياحة الرياضية، وسعيًا منها لنشر لعبة تنس البادل داخل القارة الإفريقية لتكون مصر صاحبة الريادة في نشر اللعبة.

وشهدت البطولة مجموعة من المباريات الاستعراضية بين الرموز الإعلامية الممارسين للعبة واللاعبين المصريين حيث أقيمت مباراة بين كل من حازم إمام وسيف زاهر في منافسة مع هشام جمال وحازم الرفاعي، إضافة إلى مباراة بين أول أربعة لاعبين رجال في التصنيف العالمي للمحترفين لرياضة البادل ، ومباراة أخرى بين أول أربع لاعبات سيدات في التصنيف العالمي للمحترفين للعبة.

كما حظيت مباريات البطولة بجو حماسي بين جميع اللاعبين المشاركين، وحضرها لفيف من الشخصيات العامة والاعلامية وممثلي البعثات الدبلوماسية منهم السفير ريمون جال سفير إسبانيا بالقاهرة، وعدد من الشركات الراعية، وأحمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وأحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة . 

وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على خروجها في أفضل صورة من كافة النواحي اللوجستية والتنظيمية تأكيدًا على قدرة مصر على استضافة البطولات الرياضية الدولية وتحقيق النجاح لها على كافة الأصعدة.
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