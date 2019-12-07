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رياضة

رضا عبد العال يكشف سرا جديدا بشأن عدم ضم نادي الزمالك لـ مجدي قفشة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:32 م
محمد مجدى قفشة
محمد مجدى قفشة
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يسرى غازى
كشف رضا عبدالعال نجم النادى الأهلي والزمالك السابق عن سر جديد حول عدم إنضمام محمد مجدي قفشة نجم النادى الأهلي الحالي إلى صفوف الزمالك خلال تواجده فى بيراميدز.

قال رضا عبد العال فى تصريحات تليفزيونية : قفشة عندما تم عرضه على مسئولي النادي الزمالك سخروا منه وقالوا نصا إحنا مرضيناش نمضي معه للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء.

لفت إلى أن مجدى قفشة سيكون له شأن كبير فى المستقبل وظهر بشكل قوى فى مباراة النادى الأهلي أمام الهلال السوداني وتسبب فى أسيست رائع وأهدى كرة مميزة أحرز من خلالها هدف القلعة الحمراء الاول فى اللقاء.

أشار إلى أن مجدي قفشة الذي سخر منه مسئولو نادى الزمالك كان نجم مباراة الأهلي والهلال السوداني بلا منازع وتألق بشكل لافت للنظر.

يذكر أن النادى الأهلي حقق فوزا على نظيره الهلال السوداني بنتيجة 2-1 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد السلام فى إطار الجولة الثانية بدور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا.
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