مأساة في دلهي .. مقتل 35 شخصا في حريق ضخم بـ الهند| فيديو

WATCH | #DelhiFire : At least 35 people were killed in a massive fire that broke out inside a factory at Anaj Mandi on Rani Jhansi road early on Sunday.



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No lesson learnt from previous incidents of fire. The blame will be shifted on each other but it should stop. 35 workers killed in a fire incident in Central Delhi. pic.twitter.com/mjVL6TU4n7 — Saurabh Trivedi (@saurabh3vedi) December 8, 2019

قتل 35 شخصا حتى الآن في حريق مصنع بالعاصمة الهندية نيودلهي.وذكرت صحيفة "ذا إينديان إكبريس" أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية، حيث أنقذ ما لا يقل عن 50 شخصا.وتوجهت 30 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق.وقال رئيس وزراء إقليم دلهي على تويتر:"الأخبار مأساوية للغاية، عمليات الإنقاذ مستمرة..رجال الإطفاء يبذلون قصارى جهدهم، ويجري نقل المصابين إلى المستشفيات".وأضافت أنه لم يتم بعد تحديد سبب الحريق.