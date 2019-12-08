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أخبار العالم

مأساة في دلهي .. مقتل 35 شخصا في حريق ضخم بـ الهند| فيديو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:14 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قتل 35 شخصا حتى الآن في حريق مصنع بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وذكرت صحيفة "ذا إينديان إكبريس" أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية، حيث أنقذ ما لا يقل عن 50 شخصا.

وتوجهت 30 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق.

وقال رئيس وزراء إقليم دلهي على تويتر:"الأخبار مأساوية للغاية، عمليات الإنقاذ مستمرة..رجال الإطفاء يبذلون قصارى جهدهم، ويجري نقل المصابين إلى المستشفيات".

وأضافت أنه لم يتم بعد تحديد سبب الحريق.
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