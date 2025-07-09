قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسارع ضخم.. الصين تصنع طائرة شبحية كل 7 أيام
الكرملين: روسيا ستظل هادئة أمام خطاب ترامب المتشدد
عودة الخدمات.. رئيس الوزراء يتابع الموقف الحالي لمبنى سنترال رمسيس
ياسمين فؤاد تشهد توقيع بروتوكول للحفاظ على البيئة البحرية
اتجوزت عرفي ومنعته يشوف أولاده.. تفاصيل جديدة في قتل مستشار سابق لطليقته
وكيل الأزهر: المشروع الصيفي القرآني مبادرة كريمة برعاية الإمام الأكبر
مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء "الدائري الإقليمي" و"سنترال رمسيس"
التهجير أو النار.. لقاء ترامب ونتنياهو يكشف الوجه الحقيقي لخطة غزة
مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الدائري الإقليمي وسنترال رمسيس
اجتماع الحكومة الأسبوعي يبدأ برئاسة مدبولي.. ومؤتمر صحفي مرتقب
استخدم الذكاء الاصطناعي.. مجهول ينتحل شخصية وزير الخارجية الأمريكي
القائمة الوطنية من أجل مصر تتقدم بأوراقها لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح باب الطعون على المرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، برئاسة د. عمرو محمد علي، فتح باب الطعون على أسماء المرشحين غداً الخميس.

وأوضحت اللجنة المشرفة في بيان لها، أن لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية تقوم بعمل محضر فتح باب الطعون يوم الخميس 10 يوليو 2025، وعمل محضر غلق في نهاية المدة المحددة، وذلك في مواعيد العمل الرسمية، على أن تقوم النقابة الفرعية باستقبال الطعون على المرشحين على مقاعد النقابة الفرعية الخاصة بها فقط وذلك حتى 15 يوليو 2025.

وأضاف البيان: تقوم لجنة الإشراف بكل نقابة فرعية بإبداء الرأي المبدئي في الطعون المقدمة لها بخصوص الترشح لمقاعد نقابتها الفرعية، ثم ترسل الطعون ورأي اللجنة الفرعية إلى اللجنة العامة للانتخابات، لإصدار القرار النهائي بخصوص الطعون.

وأشار البيان إلى أنه سيتم إخطار كل نقابة فرعية بقرار اللجنة العامة بخصوص الطعون، ثم يتم إعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين عن النقابة الفرعية بالنقابة الفرعية المختصة بتاريخ 20 يوليو 2025.

وأكدت اللجنة، أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين على النقابة العامة والقطاعات الجغرافية واستقبال الطعون على ترشيحهم، بمقر النقابة العامة للأطباء.

يذكر أن 75 مرشحا يتنافسون على مقاعد مجلس النقابة العامة، حيث ترشح لمنصب فوق السن 36 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد، ولمنصب تحت السن 13 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد.

بينما يتم اختيار مرشح واحد فقط ممثل عن كل منطقة من المناطق ال6، حيث يتنافس على مقعد منطقة القاهرة 4 مرشحين، ومنطقة وسط الدلتا 3 مرشحين، ومنطقه شرق الدلتا 9 مرشحين ولمنطقة غرب الدلتا مرشح واحد، ومنطقة شمال الصعيد 7 مرشحين، ومنطقة جنوب الصعيد مرشحان.

كما تقدم للترشح لعضوية مجالس النقابات الفرعية 283 مرشحا، 139 مرشحا منهم تحت السن و 144 فوق السن.

وتُعلن نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم 20 يوليو، يليها فتح باب التنازلات من 23 إلى 28 يوليو، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 10 أغسطس 2025.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر المقبل، على نصف عدد مقاعد مجلس النقابة العامة، بإجمالي 12 مقعدًا، 3 مقاعد فوق السن و3 مقاعد تحت السن، و6 مقاعد للقطاعات، إلى جانب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وتُحدد المقاعد وفق سنوات القيد، بواقع مقعدين أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدين أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية 3 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد أقل من 15 سنة قيد.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء نقابة الأطباء انتخابات الأطباء منطقة شمال الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

دواجن

عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

محمود صابر

عنده صليبي.. مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن الصفقة الجديدة

بيجاد مروان

بيجاد مروان: مفاوضات الزمالك بدأت قبل بطولة أفريقيا.. واحترام الإدارة حسم الصفقة

الزمالك

الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الفريق.. وربيع وقّع 5 مواسم والإعلان اليوم

مشغولات ذهبية

عقب تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-7-2025 في مصر

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال يبحثان مستجدات تطوير عدد من الأصول وموقف المشروعات المشتركة

ارشيفيه

فرص عمل بالآلاف.. مكاسب زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر

جانب من الاجتماع

وزير الزراعة ورئيس الرقابة المالية يبحثان تفعيل صندوق التكافل الزراعي

بالصور

بأرخص سعر.. سيارات كهربائية جديدة من نيسان على وشك الانتشار عالميا

نيسان
نيسان
نيسان

مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الدائري الإقليمي وسنترال رمسيس

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة

أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض

أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض
أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض
أفضل 5 أطعمة تنظف جهازك الهضمي وتحميك من الأمراض

إنزال 600 ألف زريعة بلطى ومبروك ببحرى أبوالأخضر ومويس وترعة الإسماعيلية بالشرقية

سمك
سمك
سمك

فيديو

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

حليب الإبل.. السلاح السري لمكافحة مرض السكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد