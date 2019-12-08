ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

برفقة كلبها.. شاهد | ريهام أيمن بإطلالة شتوية وتسريحة شعر سنبلة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:41 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
Advertisements
رنا عصمت
نشرت الفنانة الشابة ريهام أيمن صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الصور والفيديوهات "إنستجرام"، برفقة كلبها.

ظهرت الفنانة ريهام أيمن بإطلالة كاجوال شتوية ، حيث ارتدت تي شيرت باللون النبيتى وجاكت باللون الأسود، وارتدت بنطلونا باللون "جينز كحلى"، واستكملت الإطلالة بانتعال حذاء باللون الأسود.

لم تتكلف في ارتداء الاكسسوارات، فهي اكتفت بارتداء سلسلة بسيطة طويلة لتناسب الاطلالة، كما رفعت شعرها البني على شكل "سنبلة".





Advertisements

ترشيحاتنا

فستان وماكياج صاخب.. أول ظهور لـ صابرين بعد خلع الحجاب

ستيفن جيرارد يستهدف ضم نجم الزمالك لصفوف رينجرز الاسكتلندي

لمساعدة سائق زوجته مريضة.. ضابط يدفع ميكروباص بقدمه 5 كيلو .. صور

بـ الشيفون الشفاف | هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالتها مع أحمد الفيشاوي

نزال الدرعية.. حكاية ثأر تاريخي لأول مرة بالمملكة يشهده ولي العهد السعودي | صور

القوة الضاربة.. عبدالله السعيد جاهز لقيادة بيراميدز أمام الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض X أسود | زوجة تامر حسني برفقته في مشهد رومانسي

برفقة كلبها.. شاهد | ريهام أيمن بإطلالة شتوية وتسريحة شعر سنبلة

بـ الشيفون الشفاف | هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالتها مع أحمد الفيشاوي