برفقة كلبها.. شاهد | ريهام أيمن بإطلالة شتوية وتسريحة شعر سنبلة

نشرت الفنانة الشابة ريهام أيمن صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الصور والفيديوهات "إنستجرام"، برفقة كلبها.



ظهرت الفنانة ريهام أيمن بإطلالة كاجوال شتوية ، حيث ارتدت تي شيرت باللون النبيتى وجاكت باللون الأسود، وارتدت بنطلونا باللون "جينز كحلى"، واستكملت الإطلالة بانتعال حذاء باللون الأسود.



لم تتكلف في ارتداء الاكسسوارات، فهي اكتفت بارتداء سلسلة بسيطة طويلة لتناسب الاطلالة، كما رفعت شعرها البني على شكل "سنبلة".











