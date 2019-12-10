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ديني

اعتبره مرتكب كبيرة ..عالم أزهري: المنتحر ليس بكافر .. وحالة واحدة تخرجه من الملة.. فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:36 ص
أستاذ الفقه المقارن
أستاذ الفقه المقارن بالأزهر يكشف عن حالة يكون المنتحر فيها
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محمد شحتة
قال الدكتور أحمد صدقي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المنتحر ليس كافرا ولكنه ارتكب كبيرة من الكبائر وخروج عن ما أمر الله به، وهذا ليس تقليلا من حرمة الشيء.

وأضاف أحمد صدقي، في البث المباشر، لصفحة الأزهر الشريف، أن المنتحر يكون كافرا في حالة إذا ما استحل هذا الفعل والكبيرة من الكبائر، ويقول بأن الإنتحار حلالا وأنا حر ويروج ان الانتحار ليس حراما فهنا يكون مصادما لمراد الله في الكون.

وأشار إلى أنه ليس من شأننا أن نكفر أحدا إلا ما قام الدليل القاطع على هذا.

حكم الانتحار
قالت دار الإفتاء، إن الانتحار حرامٌ شرعًا؛ لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإجماع المسلمين؛ قال الله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» (النساء: 29)، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه.

حكم المنتحر
وأكدت أن المنتحر واقع في كبيرة من عظائم الذنوب، إلا أنه لا يخرج بذلك عن الملَّة، بل يظل على إسلامه، ويصلَّى على المنتحر ويغسَّل ويكفَّن ويدفن في مقابر المسلمين؛ قال شمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج" (2/ 441): [(وغسله) أي الميت «وتكفينه والصلاة عليه» وحمله «ودفنه فروض كفاية» إجماعًا؛ للأمر به في الأخبار الصحيحة، سواء في ذلك قاتلُ نفسِهِ وغيرُه].


عقوبة المنتحر في الآخرة

يقول الله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» [النساء: 29]، وكذلك قوله تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (البقرة: 195)،وهما نصان صريحان في تحريم الإقدام على الانتحار، وورد بالسُنة مثل ذلك فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

وأخطر ما في الانتحار أنه يُمثل سخط العبد على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره،والإيمان بالقضاء والقدر هو أصل من أصول الإيمان بالنسبة للمسلم.
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