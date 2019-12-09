عاصمة الشباب الإفريقي تستعد لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة.. وضع لافتات ترحيب بالرئيس السيسي والضيوف.. محافظ أسوان يشدد على تطهير وتسليك شبكات الصرف الصحي

- أسوان تستعد لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة
- محافظ أسوان يشدد على تطهير وتسليك شبكات الصرف الصحي
- المناطق السياحية تتزين لاستقبال الضيوف
لا صوت يعلو فوق صوت إنهاء الاستعدادات الخاصة باستضافة أسوان، عاصمة الشباب الإفريقى، لفعاليات منتدى السلام والتنمية المستدامة يومى 11 و 12 ديسمبر الحالى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من قادة وزعماء دول العالم ، وهو الذى يأتى بالتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019 .
رصد " صدى البلد " تركيب العديد من لافتات الترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسى وضيوف المنتدى فى الشوارع الرئيسية وبكورنيش النيل والميادين المختلفة وأيضًا وضع اللافتات وعلم مصر على المبانى والمحلات وأعمدة الإنارة بطرق الكورنيش والسادات والخزان والمطار لإظهار الشكل الجمالى للمدينة السياحية أمام ضيوف المنتدى .
يقوم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولات ميدانية مستمرة لمتابعة كافة الإستعدادات بالشوارع والميادين المختلفة ، مؤكدًا أن الجديد منظومة العمل الجارية يعمل فيها الجميع كفريق واحد وكخلية نحل للوصول للظهور النموذجى والمشرف أمام ضيوف المنتدى وهذا الحدث العالمى والتاريخى الهام .
شدد أشرف عطية على مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار العمل فى التطهير والتسليك للشبكات مع توزيع سيارات الشفط والسحب فى المواقع الساخنة التى تتكرر فيها ظاهرة الطفح والكسورات، وهو الذى يتوازى مع الالتزام بالتنوية وإبلاغ المواطنين وغرفة عمليات المحافظة قبل قطع مياه الشرب بوقت كاف حتى يتسنى لهم تدبير احتياجاتهم من المياه وهو الذى ينطبق أيضًا فى حالة قطع التيار الكهربائى.
وأكد على رفع درجة الاستعداد فى المستشفيات والمراكز الطبية والإسعاف مع دعمها بالأطقم الطبية والكوادر البشرية المؤهلة ، بالإضافة إلى الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء ودعمها بمولدات احتياطية لسرعة التعامل مع أى طوارئ أو فى حالة قطع التيار الكهربائى.
وتم رفع حالة الطوارئ بكافة المرافق العامة لإستقبال هذا الحدث حيث تزينت وتجملت عاصمة الشباب الإفريقى بمعابدها ومناطقها الأثرية ومزاراتها السياحية لتكون في أبهى صورها لاستقبال هذا الحدث العالمي الذي يقام على أرضها، لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية متنوعة تجعلها من أهم مقاصد السياحة العالمية والدولى ومشتى عالمى لكل زوارها وضيوفها.
وأصبحت هناك العديد من المناطق الأثرية والمزارات السياحية جاهزة لإستقبال ضيوف المنتدى على هامش الفعاليات التي ستقام على مدار يومين ومن أبرز هذه المناطق منطقة معابد فيله الأثرية والتى شهدت خلال الفترة الماضية العديد من أعمال التطوير والتجميل والتشجير الجارية.
وانتهت أعمال رفع كفاءة الرصيف الرئيسي للمرسى الشرقى بطول 41,5 م وبعرض 9,5 م وبتكلفة مليون جنيه من اعتمادات وزارة الآثار، فضلًا عن قيام المحافظة بإنشاء 2 مرسى على جانبى الرصيف بإجمالى أطوال 315 مترا وبتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه والتى شملت أيضًا عمل تكاسى على ضفتى هذه المراسى، علاوة على إنشاء بوابة رئيسية حضارية ورامب لذوى الإحتياجات الخاصة .
ومن أبرز المزارات السياحية أيضًا السد العالى ورمز الصداقة المصرية - الروسية الذى يمثل بانوراما جمالية تم إنشاؤها على جسم السد العالى، بجانب المسلة الناقصة وغيرها من الجزر الطبيعية والحدائق كالحديقة النباتية للإستمتاع بالطقس الدافئ والطبيعة الخلابة والجو الجاف والشمس المشرقة، والتنوع الكبير فى الأنماط السياحية ما بين سياحة بيئية وترفيهية وعلاجية وسفارى وصيد ، وجزر نيلية ومحميات طبيعية .
من جانبه قال خيرى محمد على رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان إنه من المتوقع أن تصل نسب الإشغال السياحى خلال فترة منتدى أسوان للسلام والتنمية الشاملة إلى نسبة الـ100% بالفنادق الثابتة والعائمة بمدينة أسوان السياحية.
وأوضح أن المنتدى يضيف للمدينة السياحية المكانة التاريخية والجمالية لأسوان، خاصة أن ضيوف هذا المنتدى هم ضيوف بارزين من شتى دول العالم وقاراته المختلفة والذين سيأتون إلى أسوان ليس لمجرد حضور فعاليات المنتدى ولكن للاستمتاع أيضًا بالمناظر الطبيعية الخلابة والمعالم الأثرية والسياحية فيها.
أوضح خيرى أن أسوان خلال فترة المنتدى الدولى ستشهد انتعاشة سياحية للعاملين فى هذا القطاع من وسائل نقل أو مراكب نيلية أو فنادق ثابتة وعائمة أو سائقى حنطور أو لأصحاب البازارات السياحية وغير ذلك من المكاسب الأخرى.