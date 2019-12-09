عاصمة الشباب الإفريقي تستعد لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة.. وضع لافتات ترحيب بالرئيس السيسي والضيوف.. محافظ أسوان يشدد على تطهير وتسليك شبكات الصرف الصحي

- أسوان تستعد لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة

- محافظ أسوان يشدد على تطهير وتسليك شبكات الصرف الصحي - المناطق السياحية تتزين لاستقبال الضيوف





لا صوت يعلو فوق صوت إنهاء الاستعدادات الخاصة باستضافة أسوان، عاصمة الشباب الإفريقى، لفعاليات منتدى السلام والتنمية المستدامة يومى 11 و 12 ديسمبر الحالى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من قادة وزعماء دول العالم ، وهو الذى يأتى بالتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019 .





رصد " صدى البلد " تركيب العديد من لافتات الترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسى وضيوف المنتدى فى الشوارع الرئيسية وبكورنيش النيل والميادين المختلفة وأيضًا وضع اللافتات وعلم مصر على المبانى والمحلات وأعمدة الإنارة بطرق الكورنيش والسادات والخزان والمطار لإظهار الشكل الجمالى للمدينة السياحية أمام ضيوف المنتدى .





يقوم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولات ميدانية مستمرة لمتابعة كافة الإستعدادات بالشوارع والميادين المختلفة ، مؤكدًا أن الجديد منظومة العمل الجارية يعمل فيها الجميع كفريق واحد وكخلية نحل للوصول للظهور النموذجى والمشرف أمام ضيوف المنتدى وهذا الحدث العالمى والتاريخى الهام .





شدد أشرف عطية على مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار العمل فى التطهير والتسليك للشبكات مع توزيع سيارات الشفط والسحب فى المواقع الساخنة التى تتكرر فيها ظاهرة الطفح والكسورات، وهو الذى يتوازى مع الالتزام بالتنوية وإبلاغ المواطنين وغرفة عمليات المحافظة قبل قطع مياه الشرب بوقت كاف حتى يتسنى لهم تدبير احتياجاتهم من المياه وهو الذى ينطبق أيضًا فى حالة قطع التيار الكهربائى.

وأكد على رفع درجة الاستعداد فى المستشفيات والمراكز الطبية والإسعاف مع دعمها بالأطقم الطبية والكوادر البشرية المؤهلة ، بالإضافة إلى الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء ودعمها بمولدات احتياطية لسرعة التعامل مع أى طوارئ أو فى حالة قطع التيار الكهربائى.

وتم رفع حالة الطوارئ بكافة المرافق العامة لإستقبال هذا الحدث حيث تزينت وتجملت عاصمة الشباب الإفريقى بمعابدها ومناطقها الأثرية ومزاراتها السياحية لتكون في أبهى صورها لاستقبال هذا الحدث العالمي الذي يقام على أرضها، لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية متنوعة تجعلها من أهم مقاصد السياحة العالمية والدولى ومشتى عالمى لكل زوارها وضيوفها.

وأصبحت هناك العديد من المناطق الأثرية والمزارات السياحية جاهزة لإستقبال ضيوف المنتدى على هامش الفعاليات التي ستقام على مدار يومين ومن أبرز هذه المناطق منطقة معابد فيله الأثرية والتى شهدت خلال الفترة الماضية العديد من أعمال التطوير والتجميل والتشجير الجارية.



