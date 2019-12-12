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اقتصاد

مجلس الاحتياطي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة مستقرة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:02 ص
وكالات
أبقى مجلس الاحتياطى الاتحاد الأمريكى اليوم أسعار الفائدة مستقرة وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض ستظل على الأرجح دون تغيير إلى أجل غير مسمى، فى ظل توقعات لاستمرار نمو اقتصادى متوسط وبطالة متدنية حتى الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم.

بهذا يظل سعر الإقراض القياسى لأجل ليلة واحدة داخل نطاقه الحالى المستهدف بين 1.50 و1.75 بالمئة.

وأظهرت أحدث التقديرات الاقتصادية أن أغلبية كبيرة - 13 من صناع السياسات السبعة عشر فى البنك المركزى الأمريكى - لا تتوقع تغيير أسعار الفائدة حتى 2021 على الأقل وتوقع الأربعة الآخرون زيادة واحدة فقط العام القادم.

ومن الجدير بالملاحظة أن أحدا من صناع السياسات لم يشر إلى الحاجة لخفض أسعار الفائدة العام القادم، فى مؤشر على أن مجلس الاحتياطى يرى أنه أدار "هبوطا هادئا" بعد تقلبات عام شهد اهتزاز الأسواق بفعل تنامى مخاطر الركود وانقلاب منحنى عائد السندات الأمريكية والسياسة التجارية.

وقال مجلس الاحتياطى فى بيان عقب اجتماعه الذى انعقد على مدار يومين "ترى اللجنة أن الوضع الحالى للسياسة النقدية ملائم لدعم نمو مستدام للنشاط الاقتصادى وأوضاع سوق عمل قوية وتضخم قريب من... هدف الاثنين بالمئة."
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