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توك شو

محمود بكري: المؤتمرات المصرية الكبرى تؤكد على الاستقرار الذي تنعم به البلاد

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:55 م
محمود بكري
محمود بكري
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توك شو
قال رئيس تحرير برنامج "حقائق وأسرار"، الكاتب الصحفي والدكتور محمود بكري، إن منتدي شباب العالم المنعقد في شرم الشيخ جاء تباعا لمؤتمر أفريقيا في مدينة أسوان، ما يؤكد مدى الاستقرار الذي تنعم به البلاد.

وتابع محمود بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفي بكري" في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن تلك المؤتمرات هو نتيجة عمل مكثف وفعال من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونوه الكاتب الصحفي "محمود بكري"، إلي أن منتدى الشباب حافل بالعديد من الأنشطة المختلفة علي مدار يومين متتاليين، بهدف تعزيز الحوار المجتمعي وتوصيل لصوت الشباب.

وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.
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