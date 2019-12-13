رئيس مدينة شرم الشيخ: أكثر من 170 دولة مشاركة في منتدى شباب العالم





وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

قال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إن هناك اقبالا كبيرا على المدينة، نظرا لوصول الوفود المشاركة في منتدي شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأضاف محمود السولية، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد موسي"، في برنامج "علي مسئوليتي"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، ان هناك وفود مشاركة من اكثر 170 دولة مشاركة في ذلك المنتدى المبهر.وتابع، أن هناك جهودا كبيرة مبذولة لاحتضان تلك الأعداد المشاركة في منتدي الشباب بنسخته الثالثة في مدينة السلام شرم الشيخ.وانطلقت النسخة الأولى من منتدى شباب العالم في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.