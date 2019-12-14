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أخبار البلد

هاشتاج #مقاطعة_المنتجات_الايرانية يتصدر تويتر.. والمغردون: منتجات فاسدة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:13 ص
كريم ناصر
تصدر هاشتاج #مقاطعة_المنتجات_الايرانية قائمة الاكثر تداولاا بالسعودية على موقع التغريدات القصيرة تويتر .

حيث طالب المغردون بمقاطعة البضائع الإيرانية المهربة ومنها الزعفران والحشيش ومواد اخرى .

وهذا بسبب وجود بضائع لا تصلح للاستخدام البشري ومنها الدخان والشوربة والأرز وبعض الادوية .

وقال المغردون : منتجات مغشوشة وفاسدة
وقال اخرين : حتى منتجات الرضع غشوها
وقال اخرون : جميع منتجاتهم فاسدة حتى الادوية
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