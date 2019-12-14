هاشتاج #مقاطعة_المنتجات_الايرانية يتصدر تويتر.. والمغردون: منتجات فاسدة

تصدر هاشتاج #مقاطعة_المنتجات_الايرانية قائمة الاكثر تداولاا بالسعودية على موقع التغريدات القصيرة تويتر .



حيث طالب المغردون بمقاطعة البضائع الإيرانية المهربة ومنها الزعفران والحشيش ومواد اخرى .



وهذا بسبب وجود بضائع لا تصلح للاستخدام البشري ومنها الدخان والشوربة والأرز وبعض الادوية .



وقال المغردون : منتجات مغشوشة وفاسدة

وقال اخرين : حتى منتجات الرضع غشوها

وقال اخرون : جميع منتجاتهم فاسدة حتى الادوية