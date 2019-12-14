مقادير عمل سلطة الخضار بجنين القمح للشيف توتا مراد.. شاهد

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، السبت، طريقة عمل سلطة الخضار بجنين القمح.
وجاءت مقادير عمل سلطة الخضار بجنين القمح، كالتالي:
كزبرة مفرومة
طماطم
بصل
جزر
عصير ليمون
خل
زيت زيتون
ربع كوب جنين قمح
ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل سلطة الخضار بجنين القمح، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو:
وجاءت مقادير عمل سلطة الخضار بجنين القمح، كالتالي:
كزبرة مفرومة
طماطم
بصل
جزر
عصير ليمون
خل
زيت زيتون
ربع كوب جنين قمح
ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل سلطة الخضار بجنين القمح، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو: