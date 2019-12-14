ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مقادير عمل سلطة الخضار بجنين القمح للشيف توتا مراد.. شاهد

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:23 م
سلطة الخضار
سلطة الخضار
Advertisements
قسم التوك شو
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، السبت، طريقة عمل سلطة الخضار بجنين القمح.

وجاءت مقادير عمل سلطة الخضار بجنين القمح، كالتالي:

كزبرة مفرومة
طماطم
بصل
جزر
عصير ليمون
خل
زيت زيتون
ربع كوب جنين قمح

ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل سلطة الخضار بجنين القمح، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو:
Advertisements

ترشيحاتنا

الفيفا يثير الجدل بسبب فرجاني ساسي.. اعرف السبب

شاهد.. لاميتا فرنجية تمارس رياضة الجري على البحر

تفاصيل العثور على تمساح في الشارع بمدينة 6 أكتوبر

طيارة في إشارة مرور.. طائرة تهبط اضطراريا في منتصف الطريق.. فيديو

مرة بحجاب ومرة عارية.. الجمهور يهاجم زينة بسبب بوستر فيلم الفلوس

كفاية كدة.. رضا عبد العال يقدم استقالته من تدريب بلدية المحلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

جريئة أووي.. زينة تظهر بإطلالة كاجوال من فيلم الفلوس

القدية للاستثمار.. ما لا تعرفه عن المشروع الذى رأسه محمد بن سلمان