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منوعات

تتويج الجامايكية توني آن سينج ملكة جمال العالم .. صور

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:43 م
توني آن سينج ملكة
توني آن سينج ملكة جمال العالم
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رشا عبد الوهاب
في احتفال مبهر في العاصمة البريطانية لندن، توجت توني آن سينج من جامايكا ملكة جمال العالم لعام 2019.

وتنافست 111 متسابقة في النسخة 69 من المسابقة، من دول مثل اسكتلندا واليابان وباربادوس وترينيداد وتوباجو، حيث ارتدت المتسابقات أزياء تعكس ثقافة وطنهم الأم، حيث جرت المسابقة في مركز إكسل بشرق لندن. 

واختتمت المسابقة، التي استضافها بيتر أندريه والممثلة ميجان يونج، بعد 3 أسابيع حيث تبارت المتسابقات في سلسلة من الأحداث للوصول إلى قائمة أفضل 30 متسابقة. 

وشملت هذه التحديات في الوسائط المتعددة والرياضة والمواهب التي أخذت المتنافسات في "رحلة عبر بعض المعالم الأكثر شهرة في لندن تأخذ في ثقافتها وتراثها الغني" ، وفقا لموقع ملكة جمال العالم. 

وكانت توني آن سينج قد توجت العام الماضي كفائزة في مسابقة فانيسا بونس دي ليون في المكسيك.
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