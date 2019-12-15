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على هامش منتدى شباب العالم.. أحمد موسى يحاور رؤساء الجامعات المصرية.. فيديو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:51 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
أجرى الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، حوارا مع رؤساء الجامعات المصرية على هامش تفقد الرئيس السيسي لجامعة الملك سلمان بشرم الشيخ.

قال أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة ظهرت في تصنيف التايمز لأول مرة، مضيفا:" نحن من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم ورقم واحد على مستوى الجامعات المصرية، وفي مجال الهندسة والتكنولوجيا من أفضل 300 جامعة على مستوى العالم".

وأضاف سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، إن الجامعة وليدة 2012 والانتخابات الطلابية تمت بنزاهة وشفافية شديدة وفازت برئاسة اتحاد الطلاب طالبة، قائلا: "لم ندخل في التصنيف حتى الان لاننا مازلنا جامعة حديثة، ونعمل على أن تكون لنا رسائل الماجيستير والدكتوراة أبحاث تطبيقية".

من جانبه قال بدوي الشحات القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر: "جامعة الأقصر ناشئة، وبها 6 كليات وسوف نفتتح 3 كليات العام المقبل، الطب والهندسة والتربية، وحصلنا على 100 فدان لإنشاء حرم جامعي في مدينة الأقصر".

وأضاف عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، إنه تم وضع معايير ولجان لمراقبة انتخابات اتحاد الطلاب وتم إجراء الانتخابات بنزاهة.

وقالت ماجدة هجرس القائم بأعمال رئيس جامعة قناة السويس، إنه لأول مرة في جامعة قناة السويس تفوز طالبة برئاسة اتحاد الطلاب، وذلك يدل على أننا نتعامل بشفافية ونزاهة في الانتخابات.
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