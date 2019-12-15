انتبه.. الحزن يعرضك لـ 5 كوارث صحية

خفض المناعة

آلام في الجسم

مشاكل في الجهاز الهضمي



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الأرق

وجدت دراسة أن الأزواج الذين يعانون من اضطرابات في علاقتهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل النوم والأرق، حيث من الممكن أن يكون اضطراب النوم خلال الحزن محبطًا بشكل خاص، وقد يوهنهم الشعور باستمرار بالحزن والقلق والإرهاق، وفي هذه الحالة يجب إبلاغ الطبيب بعدم القدرة على النوم بانتظام أو الشعور بالراحة.