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مرأة

انتبه.. الحزن يعرضك لـ 5 كوارث صحية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 02:14 م
الحزن يعرضك لـ 5
الحزن يعرضك لـ 5 كوارث صحية
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حياة عبد العزيز
يتعرض بعض الأشخاص لنوبات من الحزن والاكتئاب الشديد، وذلك يؤثر على الصحة الجسدية والنفسية، كما أنه يتسبب فى أمراض كثيرة، لذا نرصد في هذه السطور تأثير الحزن على الصحة من خلال موقع "goodtherapy".

مشاكل في القلب

ذكر الموقع أن التعرض للحزن والاكتئاب يتسبب في العديد من المشكلات الصحية، ومن أبرزها مخاطر قلبية، حيث وجدت إحدى الدراسات أن الحزن يتسبب في الإصابة بنوبة قلبية وتؤدي إلى الوفاة المفاجئة، فاثبتت الأبحاث أن الأسرة التي تتعرض للمشاكل تصاب بأمراض القلب، حيث يحدث اضطرابا في الدم الذي يتم ضخه من القلب.

خفض المناعة

كما أن الحزن يتسبب في إصابة بعض الأشخاص بنزلات البرد والإنفلونزا لضعف الجهاز المناعي.

آلام في الجسم

يتسبب الحزن في الآلام والأعراض الجسدية، كما يتعرض الشخص لالتهاب المفاصل والصداع وتصلب الشرايين، كما يزداد الإجهاد على ملامح الشخص، بسبب الحزن الذي يتعرض له.

مشاكل في الجهاز الهضمي

يتأذى الجهاز الهضمي في أوقات التوتر والقلق، فتحدث اضطرابات بالمعدة، وتظهر بعض الأعراض مثل الغثيان، ومتلازمة القولون العصبي، وفقدان الشهية.

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الأرق
وجدت دراسة أن الأزواج الذين يعانون من اضطرابات في علاقتهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل النوم والأرق، حيث من الممكن أن يكون اضطراب النوم خلال الحزن محبطًا بشكل خاص، وقد يوهنهم الشعور باستمرار بالحزن والقلق والإرهاق، وفي هذه الحالة يجب إبلاغ الطبيب بعدم القدرة على النوم بانتظام أو الشعور بالراحة.
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