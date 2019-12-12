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مرأة

توقف عن تناولها فورًا.. 4 أطعمة تسبب الاكتئاب

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:05 م
4 أطعمة تسبب الاكتئاب
4 أطعمة تسبب الاكتئاب
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حياة عبد العزيز
أظهرت العديد من الأبحاث العلمية أن الحالة المزاجية للفرد، يمكن أن تتغير للأسوأ بسبب تناول أحد الأطعمة، فكشف موقع “HealthLine”، التي تسبب الاكتئاب، فتعرف عليها في السطور التالية.

السكر
أثبتت الأبحاث أن ملعقة واحدة من السكر يمكنها التأثير السلبي على الحالة المزاجية للشخص، ويمكن أن تحول شعوره من السعادة إلى الحزن.

الطعام المعالج

وجد الباحثون أن استهلاك الكربوهيدرات المكررة أو المصنعة مثل الخبز الأبيض أو المكرونة سوف يتسبب في نفس التأثير على مستويات السكر في الدم، كما يشعر الفرد بالتعب والارق والازعاج.

الزيوت المهدرجة

تنصح المنظمات الطبية العالمية بالابتعاد عن الدجاج المقلي والجبن المقلي والبطاطس المقلية، أو أي شيء يتم طهيه بالزيوت المهدرجة ويحتوي على دهون محولة يمكن أن تساهم في الاكتئاب.

الأطعمة الغنية بالصوديوم
يمكن أن يؤدي الملح الزائد في المنتجات إلى إرهاق نظامك العصبي، والمساهمة في الاكتئاب ، ويمكن أن يفسد استجابة الجهاز المناعي ، مما يسبب التعب.
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