بعد فقدان الحبيب.. طرق التخلص من الحزن والاكتئاب

كثيرًا ما نشعر أن هناك شخصًا ما نتعلق به كثيرا أو مكان ما، وأحيانا نصاب بالحزن الشديد لفقدان هذا الشخص أو المكان أو أي شيء آخر، استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة، لبنى أحمد، توضح كيف يمكننا أن نتخلص من تلك المشاعر التي تؤثر علينا سلبيًا.





وأوضحت استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة أ ن التعلق بشخص يعني أن هالتي ارتبطت به كثيرًا، وبرمجة حياتي على وجود هذا الشخص معي وفي حالة فقدان الشخص لأي سبب ما، نجد أن هالة الإنسان تتأثر كثيرًا لعدم وجوده، وبالتالي يحتاج الي برمجة عقلية على عدم وجود هذا الشخص في حياتي، وفي كل الأوقات التي كان معي بها هذا الشخص ابدأ في وضع بديل له، والبديل هنا ليس شخص اخر او رجل اخر او سيدة اخرى، فهذا خطأ كبير يقع به كثيرون، فلابد ان اخرج الشخص الذي فقدته من حياتي اولا، واشفي ذاتي منه ثم ابدأ في اقامة علاقة بعد ذلك.





وأكدت استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة أنه يمكن أن نستبدل الأوقات التي كانت مشغولة بوجود هذا الشخص معي بأشياء اخرى مثل ممارسة الرياضة، أو ممارسة شيء آخر محبب الي قلبي اشغل به وقتي.





وأشارت استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة، إلى أن هناك شيئًا آخر وهو حجر الروز كوارتز والذي يعالج المشاعر العاطفية، ويمكن وضعه في المكان أو المنزل الذي يتواجد به كثيرا وخاصة في المكان الذي يجلس به وقت طويل، ويجب أن يرتدي في معصمه أساور من حجر الروز كوارتز أو يرتديه على هيئة عقد في الرقبة.





وأوضحت استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة أنه لا يوجد شيء طبي يعالج القلب المجروح لكن حجر الروز كوارتز قادر على تنظيف القلب من مشاعر الحزن بداخله، لاسيما ان عدم تنظيف المشاعر العاطفية بالقلب يؤثر على الجسم بأكمله، فتسبب مشاكل في الصدر والرئتين والشعور دائما بضيق التنفس.