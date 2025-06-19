لؤي ومصطفي شوقي على مسرح البالون باحتفالات ذكري 30 يونيو

يستعد كل من الفنان لؤي والفنان مصطفي شوقي، لإحياء حفل غنائي على مسرح البالون، بمناسبة ذكري 30 يونيو.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 27 من الشهر الجاري على مسرح البالون بقيادة المايسترو سليم سحاب، وبمشاركة فرقة رضا للفنون الشعبية.

وطرح المطرب مصطفى شوقي، أغنية "جيبى بيوجعنى" على"يوتيوب"، بمناسبة عيد الحب.

الأغنية مع الملحن بلال سرور والشاعر مصطفى حسن والموزع أماديو، وتسجيل ميكس وماستر هانى محروس.

أحدث أغاني مصطفى شوقي

يشار إلى أنه في أكتوبر 2022، طرح الفنان مصطفى شوقي، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “غدارة” عبر القناة الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

فيما طرح المطرب لؤي أغنيته الجديدة “بطلت طيبه”، التي حققت نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية، لتعلن عودته إلى الساحة الغنائية بقوة.