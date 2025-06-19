«هارب موود».. منى واصف وسحر الموسيقى على المسرح الصغير بالأوبرا

ضمن فعاليات وزارة الثقافة، تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلاً بعنوان “هارب موود” للفنانة منى واصف، وذلك في التاسعة مساء غد، الجمعة 20 يونيو، على المسرح الصغير.

يشارك فى الحفل العازفان ضحى الجرزاوى (بركشن)، وكريم واصف (دبل باس وبيز جيتار).

ويتضمن برنامجه باقة منوعة من المؤلفات الكلاسيكية الغربية والعربية، منها ميدلى سيد درويش (يمامة بيضا، زورونى كل سنة مرة، شد الحزام)، ماركو بولو، رقصات الخريف، خدنى بين إيديك، الحب الضائع، مُضناكَ مع ارتجالات حرة للهارب، أرى النور، ميلونغا للحب، حديقة موريش، ميدلى عبد الحليم سالمة يا سلامة لداليدا وغيرها.