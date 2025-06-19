مش تسول.. محمود عامر يشكو تجاهل المنتجين: طلب الشغل مش حرام

عبّر الفنان محمود عامر عن حزنه واستيائه من قلة مشاركته في الأعمال الفنية، موجّهًا رسالة مؤثرة إلى صنّاع الدراما والسينما.

وأكد عامر أن طلب الفنان للعمل ليس عيبًا ولا نوعًا من التسول، بل هو حق مشروع.

وكتب عامر عبر حسابه على “فيسبوك”: “على فكرة إحنا لما بنطلب إن إحنا نشتغل فده مطلب مشروع ومش عيب ولا حرام ومفيش فيه أي إحراج أو قلق، لأن دي مهنتنا، ربنا إعطانا إياها، فلما حد بييجي يبعت رسالة لمخرج ولا لمنتج ولا لمساعد مخرج، ولا مدير إنتاج، ده اسمه سعي بكرامة وعزة نفس”.

وأضاف: “لكن في بعض من الناس دول للأسف الشديد، بيعتبروا الرسائل الخاصة ليهم للبحث عن عمل نوع من أنواع التسول وتصبح صك عليهم، وأحيانا بيفرجوا الناس عليها رغم إنها رسائل خاصة، بجد حرام كلنا في مركب واحد وكلنا مدخلات لمخرجات وكلنا بنكمل بعض، فايا عزيزي من بيدك الأمر، رفقا بمن هم موجوعين بالكرامة”.

واختتم: “ولك كل الشكر والتقدير، ويا رب تكون رسالتى وصلت واتفهمت من غير أي تفسيرات مغلوطة وبكره أحلى بإذن الله”.