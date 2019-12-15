توتنهام يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول بـ الدوري الإنجليزي.. فيديو

تقدم فريق توتنهام على نظيره وولفرهامبتون بهدف دون رد، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



جاء هدف توتنهام الوحيد عن طريق لوكاس مورا، في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة.



ونجح وولفرهامبتون في فرض سيطرته على معظم أوقات الشوط الاول بنسبة استحواذا بلغت 57 %، لكنه فشل في ترجمة الفرص إلى أهداف.



ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الثامن بـ 24 نقطة.