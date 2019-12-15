لطيفة تتعاون مع المخرج عادل جمال في ألبومها الجديد

تتعاون الفنانة لطيفة، مع المخرج عادل جمال، في تصوير وإخراج عدة أغاني بألبومها القادم، والذي من المقرر طرحه في مطلع العام الجديد 2020.



ويتضمن الألبوم العديد من الاغاني المتنوعة من بينها أغنية : "انتا ياه" وهي من كلمات عمرو المصري، والحان محمدي، وتوزيع أحمد عاطف، وأغنية : "واحده قوية"، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.



بينما طرحت لطيفة، Cover الألبوم وفكرة تصميم الـ Cover، والتصوير لـ عادل جمال، وقام بتصوير الـ Cover المصور الفوتوغرافي كريم نور.



يذكر أن آخر ألبومات لطيفة، أ لبوم "فريش"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت طرحه في الأسواق، كما تضمن العديد من الأغاني المختلفة.