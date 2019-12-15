ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لطيفة تتعاون مع المخرج عادل جمال في ألبومها الجديد

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:25 م
لطيفة
لطيفة
Advertisements
آيه عاطف
تتعاون الفنانة لطيفة، مع المخرج عادل جمال، في تصوير وإخراج عدة أغاني بألبومها القادم، والذي من المقرر طرحه في مطلع العام الجديد 2020.

ويتضمن الألبوم العديد من الاغاني المتنوعة من بينها أغنية : "انتا ياه" وهي من كلمات عمرو المصري، والحان محمدي، وتوزيع أحمد عاطف، وأغنية : "واحده قوية"، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

بينما طرحت لطيفة، Cover الألبوم وفكرة تصميم الـ Cover، والتصوير لـ عادل جمال، وقام بتصوير الـ Cover المصور الفوتوغرافي كريم نور.

يذكر أن آخر ألبومات لطيفة، ألبوم "فريش"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت طرحه في الأسواق، كما تضمن العديد من الأغاني المختلفة.
لطيفة تتعاون مع المخرج عادل جمال في ألبومها الجديد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيثم شاكر يطلق كليب يا حبيبة .. فيديو

ترشيحاتنا

محاربة الفساد من أجل أفريقيا وكرة القدم.. عمرو فهمي يعلن شعار حملة ترشحه لرئاسة الـCAF

المنشطات تضرب الرياضة المصرية | سحب ذهبية الكونغ فو وتحويل عاطف للتحقيق

صالح جمعة يرد على رحيله من الأهلي بعد واقعة إنستجرام | شاهد

بـ 50 مليار جنيه.. البنك المركزي يعلن أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة.. تفاصيل

قطعوا وشه.. بائع يستعين بآخرين للاعتداء على زميله للخلاف على الفرشة

مفاجأة لمرضى السكر.. تناول ثمرة الموز يوميًا وشاهد ماذا يحدث بجسمك؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة.. 10 فساتين فخمة في خزانة أحلام الشامسي

إطلالات فخمة بالأخضر.. فستان أحلام أم جمبسوت سميرة سعيد؟

نجاح رالي مكادي هايتس 2019 بتتويج رحالة توتال