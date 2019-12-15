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رياضة

الدوري الإيطالي | روما يقلب تأخره إلى ثلاثية في شباك سبال على أرضه

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:38 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق روما الإيطالي فوزًا عريضًا على ضيفه سبال بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 16 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وبدأ سبال أهداف المباراة في الدقيقة 44 من المباراة وقبل نهائي الشوط الأول من ضربة جزاء سجلها بيتانيا، لكن بيليجريني سجل التعادل سريعًا في الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 66 حصل الجيالوروسي على ضربة جزاء نفذها دييجو بيروتي مسجلا الهدف الثاني لذئاب العاصمة، 

فيما جاء الهدف الثالث من نصيب هنريك مختاريان في الدقيقة 83.

بهذا الفوز رفع روما رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع وبفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب الثالث، و7 نقاط عن المتصدر الحالي يوفنتوس.
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