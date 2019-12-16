هادي المهدي يكتب.. فن العيش ببساطة



بل يمكنني القول بأن الفلسفة كانت مشاعا بين الناس لكل من يحبون الفلسفة (صوفيا ).



الكثير من الفلاسفة على مر التاريخ تحدثوا عن فن العيش بل وأسسوا فلسفتهم كفلسفة للعيش وليست فقط نظريات مؤطرة بين دفتي الكتب.



يقول الفيلسوف أبيكتيوس تعضيدا لما قلته بالأعلى حول أن الفلسفة ليست حقلا أكاديميا صرفا يقول: " مدرسة الفيلسوف هي عيادة الطبيب " في تصوير واضح لرؤية هؤلاء القوم للفلسفة في ذلك الحين.



إذا كانت الفلسفة مرشدة لنا في شئ فإن أعظم ما ترشدنا إليه هو السعادة وإذا كنا نحن الآن نعيش الحياة فغاية بحثنا هو السعادة في هذه الحياة ، تلك السعادة التي لن تتحقق في ظني إلا إذا أتقنا العيش ببساطة .



العيش ببساطة لا يعني عدم الاكتراث للواقع أو النظرة الميتافيزيقية للعالم فمثل هذه الرؤى بالأساس سعت الفلسفة دوما إلى تقويضها .

لكني أعني بالعيش ببساطة العيش بالعقل وعلى العقل ومن أجل العقل أو كما قال أبيقور بأن أعظم المتع عنده هي المتعة العقلية متفوقة عنده علي المتعة الغريزية .



أضع في المقال القادم عدة نصائح تعيننا علي العيش ببساطة .



لم تكن الفلسفة لحظة تجليها الأولى في أثينا القديمة علما أكاديميا يحتكر دراسته مرتادي المدارس الفلسفية أو حتى يحتكر تدريسه الفلاسفة بالمعنيى الأكاديمي الذي اكتسبته المهنة في وقتنا الحالي.