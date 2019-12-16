ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

هادي المهدي يكتب.. فن العيش ببساطة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:23 ص
صدى البلد
Advertisements
لم تكن الفلسفة لحظة تجليها الأولى في أثينا القديمة علما أكاديميا يحتكر دراسته مرتادي المدارس الفلسفية أو حتى يحتكر تدريسه الفلاسفة بالمعنيى الأكاديمي الذي اكتسبته المهنة في وقتنا الحالي.

بل يمكنني القول بأن الفلسفة كانت مشاعا بين الناس لكل من يحبون الفلسفة (صوفيا ).

الكثير من الفلاسفة على مر التاريخ تحدثوا عن فن العيش بل وأسسوا فلسفتهم كفلسفة للعيش وليست فقط نظريات مؤطرة بين دفتي الكتب.

يقول الفيلسوف أبيكتيوس تعضيدا لما قلته بالأعلى حول أن الفلسفة ليست حقلا أكاديميا صرفا يقول: " مدرسة الفيلسوف هي عيادة الطبيب " في تصوير واضح لرؤية هؤلاء القوم للفلسفة في ذلك الحين.

إذا كانت الفلسفة مرشدة لنا في شئ فإن أعظم ما ترشدنا إليه هو السعادة وإذا كنا نحن الآن نعيش الحياة فغاية بحثنا هو السعادة في هذه الحياة ، تلك السعادة التي لن تتحقق في ظني إلا إذا أتقنا العيش ببساطة .

العيش ببساطة لا يعني عدم الاكتراث للواقع أو النظرة الميتافيزيقية للعالم فمثل هذه الرؤى بالأساس سعت الفلسفة دوما إلى تقويضها .
لكني أعني بالعيش ببساطة العيش بالعقل وعلى العقل ومن أجل العقل أو كما قال أبيقور بأن أعظم المتع عنده هي المتعة العقلية متفوقة عنده علي المتعة الغريزية .

أضع في المقال القادم عدة نصائح تعيننا علي العيش ببساطة .
Advertisements

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يعلن موعد بيان الزمالك ضد تعاقد الأهلي مع كهربا

حتحوت يكشف حقيقة تعيين جهاد جريشة حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش.. فيديو

لن تكلفك 5 جنيهات.. تخلصى من نزلات البرد الشديدة بهذه البذور

يغفل عنه الكثير.. هذا الأمر في ركوع وسجود الصلاة يمحو كل ذنوبك

مرتضى منصور: من حقي استبدال الهاربين في قائمة الزمالك.. وكهربا والنقاز خونة

بدون رسم قلب.. 30 ثانية لتكشفي أمراض القلب قبل الإصابة بها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. سعر فستان رانيا يوسف في أحدث ظهور لها

بالشتوي الأنيق | صبا مبارك بإطلالة جذابة تودع العام الماضي

شاهد.. صورة تشويقية لـ مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية 2020