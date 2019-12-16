مطالب لوزيرة الصحة بتحويل مستشفى إسنا القديم إلى مركز طبي

استوقف العمدة ضياء البتيتي، رئيس حزب حراس الثورة بالأقصر، وعضو مجلس النواب السابق، وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، خلال زيارتها للمستشفي إسنا التخصصي الجديدة بجنوب الأقصر، وطالبها بضرورة الإبقاء على مستشفى إسنا القديم وتطويرها كمركز طبي متطور أو مستشفى للطوارئ لسد العجز في الخدمات الطبية ولقربها من المواطنين. وطالبها أيضا بعدم غلق مستشفى إسنا للصدر والإبقاء عليها وسرعة تطبيق منظومة التأمين الشامل الجديدة وأن يكون سعر استقبال المرضى بالعيادات الخارجية بمستشفى إسنا الجديدة فى متناول الجميع.



وأنهى حديثه العمدة البتيتي حديثه قائلا: إنه أثنى على مجهودات الدولة في تطوير المنظومة الصحية، وأشاد بالخدمات الطبية المقدمة بالمستشفي، وحمل وزيرة الصحة رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يبذله من مجهودات فى النهوض بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن بمحافظات الجمهورية بشكل عام، ومحافظات الصعيد بشكل خاص.



جاء ذلك خلال تفقدها المستشفى وبرفقتها المستشار مصطفي محمد ألهم، محافظ الأقصر، و يأتي ذلك في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.