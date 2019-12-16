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مرأة

إطلالة شتوية | حنان مطاوع بصحبة زوجها وابنتها.. والجمهور: عايزين نشوف الـ baby

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:53 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، بصحبة زوجها أمير اليماني وابنتها التى لم تظهر وجهها خلال الصورة، فى مدينة اسوان.

وظهرت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة شتوية كاجوال، باللون الاسود.

واتسم التصميم بالاحتشام وأنه جمع بين البساطة والأناقة، ووضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، فيما اعتمدت على تسريحة شعر جذابة.

ونالت الصورة بعض التعليقات الايجابية، منها :" عايزين نشوف البيبى".

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