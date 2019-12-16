إطلالة شتوية | حنان مطاوع بصحبة زوجها وابنتها.. والجمهور: عايزين نشوف الـ baby

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، بصحبة زوجها أمير اليماني وابنتها التى لم تظهر وجهها خلال الصورة، فى مدينة اسوان.



وظهرت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة شتوية كاجوال، باللون الاسود.



واتسم التصميم بالاحتشام وأنه جمع بين البساطة والأناقة، ووضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، فيما اعتمدت على تسريحة شعر جذابة.



ونالت الصورة بعض التعليقات الايجابية، منها :" عايزين نشوف البيبى".



