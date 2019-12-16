الجمهور حائر بين إطلالات أنغام وهنا الزاهد ومي عمر.. من الأجمل؟

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مجموعة من الصور للفنانات اللاتي تألقن فى حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2019 الذي اقيم خلال الايام الماضية وكان من ضمنهن الفنانات هنا الزاهد، وأنغام، ومي عمر.



وظهرت هنا الزاهد، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت الانظار أثناء حضورها حفل توزيع الجوائز، مرتدية فستانا باللون الموف الفاتح متداخلا معه الموف الغامق من منطقة الخصر، بالقماش الشيفون وبفتحة من الامام من الساق، ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع الماكياج بالألوان الترابية، وتسريحة شعر ديل حصان.



وظهرت أنغام، بفستان طويل باللون الأسود بدون أكمام من الشيفون الأسود المطرز الذى أبرز عن جمالها ورشاقتها، وارتدت معه جاكيت من الفرو الأنيق باللون البنى الفاتح الذى يتناسب مع جمال إطلالتها،وتركت شعرها البنى المموج منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة تنبرز جمال ملامحها الطبيعية، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون مع الكحل الأسود، ووضعت "روج" باللون البينك اللامع الذى أبرز أنوثتها.



وظهرت الفنانة مى عمر ترتدى فستانا أسود مطعما بالتطريز الأسود و بعض من القماش الشيفون الشفاف ، أما عن شعرها فقد تركته طويلا منسدلا إلى الوراء،ومن الناحية الجمالية، وضعت بعض لمسات الماكياج الهادئ، الذي ارتكز على ايلاينر العيون وأحمر الشفاه باللون البنك الفاتح.