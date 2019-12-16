محتشم وجريء.. أحلام ونادين نجيم بنفس الفستان.. من أجمل ؟

تألقت أول أمس النجمة الإماراتية أحلام الشامسي خلال العرض المباشر لبرنامج the voice ، واختارت فستانا أخضر لامعا، من تصميم مصمم الأزياء اللبناني الشهير زهير مراد .



لم تكن النجمة أحلام الشامسي هي أول من يرتدي هذا الفستان من زهير مراد، بل سبقتها النجمة اللبنانية نادين نجيم نسيب، وظهرت بنفس الفستان الأخضر في حفل الموريكس دور لعام 2017.



وعلى الرغم من أن النجمتين أحلام و نادين نجيم تألقتا بنفس الفستان، إلا أن كل منهن وضعت بصمتها الخاصة على الفستان، فاختارت نادين التصميم الأصلي المفتوح على الساق والصدر.



أما النجمة أحلام فغيرت الفستان لتجعله محتشمًا ومناسبا لها، فجعلته دون فتحة ساق وكذلك أغلقت فتحة الصدر، وجعلته غير طويل تمامًا مثل التصميم الأصلي بل يصل لطول القدم ليظهر الحذاء بالكامل.

