ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مريم عامر منيب تحصد 6.5 مليون مشاهدة بـ عامل إيه في حياتك

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:51 م
مريم عامر منيب
مريم عامر منيب
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية "عامل إيه في حياتك"، لـ مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، نحو 6 ملايين ونصف المليون مشاهدة بعد طرح الكليب بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 27 نوفمبر الماضي.

أغنية "عامل إيه في حياتك"، عبارة عن دويتو بينها وبين والدها الراحل، من أغنيته الشهيرة «عامل ايه في حياتك»، لتحيي بها ذكرى وفاته.

عامل إيه في حياتك، هي أغنية عبارة عن حوار تخيلي بين الأب الراحل وابنته، إذ جمعت كلماتها مقطعا من صوت عامر منيب، يقول فيه: «عامل ايه في حياتك يا حبيبي طمني عليك دا أنا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيك»، لتجيب عليه «مريم» في مقطع آخر، قائلة: «اطمن يا حبيبي عليا والله بخير .. أنا شايفاك دايما حواليا مش ناقص غير .. حضنك وشوية حنية وحشوني كتير».

أغنية عامل إيه في حياتك، من كلمات: تامر حسين، وألحان: عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي: أحمد عادل، ومكساج: هاني محروس، وإخراج: خالد الشوربجي.

وتولى إنتاج أغنية عامل إيه في حياتك شركة Nj Music Productions، التي يبدو أنها سوف تشهد تعاونا كبيرا بينها وبين مريم عامر منيب في الفترة المُقبلة، لاسيما بعد نجاح الأغنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مريم عامر منيب تلفت الأنظار بصوتها فى دويتو غنائي مع الفنان الراحل

أكتر حاجة أثرت فيا.. رسالة مؤثرة من ابنة عامر منيب في ذكرى رحيله

بـ دويتو مع والدها .. مريم عامر منيب تتصدر يوتيوب بـ أولى أغنياتها

بعد ساعات من طرحها.. مريم عامر منيب تقترب من 3 ملايين مشاهدة بأول أغنياتها

مريم عامر منيب تحقق رقما قياسيا بـ دويتو والدها الراحل

دائماً كنت صورة أحلامي.. مريم عامر منيب توجه رسالة لوالدها الراحل

ترشيحاتنا

صلاح عبدالله يهين لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من طلائع الجيش

ملاك الموت.. شرطة دبي تكشف تفاصيل ضبط الرجل الأخطر في العالم

شاهد.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بمكياج ساحر على إنستجرام

قرينة الرئيس: مقابلة الروبوت صوفيا تجربة استثنائية جديدة

وفاة ياسر زايد مخرج مسلسل هبه رجل الغراب

تعليق مثير لـ يورجن كلوب مدرب ليفربول على مواجهة نابولي وبرشلونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تتوصل إلى اكتشاف مفاجئ عن الضوء الأزرق الصادر من الموبايلات

شانجان السفن 2020 تكشف عن نفسها رسميا في دول الخليج ..صور

تحويل 37 مليون دولار إلى حساب سيدة بالخطأ.. ومفاجأة في انتظارها