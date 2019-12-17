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رياضة

فين أنطوي وقفشة.. رضا عبدالعال يهاجم إدارة الزمالك.. ومبروك الدوري للأهلي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:18 ص
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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حسن العمدة
هاجم رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق ، إدارة نادي الزمالك بشأن الصفقات التي أبرمها هذا الموسم .

وقال عبدالعال ، من أهم صفقات جاءت نادي الزمالك هذا الموسم ، هم ، أشرف بن شرقي ، كريم بامبو ، محمد عواد .

وتابع ، يجب علي الجهاز الفني راحة محمد عواد والدفع بـ محمد أبو جبل فى الفترة القادمة .

وشدد عبدالعال ، على أن إدارة الزمالك تهاونت فى التعاقد مع مجدي قفشة نجم الأهلي الحالي ، رغم أنه من نوعية اللاعبين التي يحتاج إليها فريق الزمالك .

وواصل ، أن إدارة الزمالك لم تدخل فى مفاوضات جادة مع جون أنطوي الذي يعد من أفضل المهاجمين فى مصر ولذلك يسأل عن هؤلاء اللاعبين مثل أنطوي وقفشة المسؤول بملف التعاقدات مع اللاعبين .

وأكمل هجومه ، تعاقدوا مع خالد بوطيب الذي لم يقدم أى شئ للفريق ، وانتظرت كثيرا علي عمر السعيد 

واختتم ، أن بعد خسارة الزمالك من طلائع الجيش ، مبروك الأهلي بطل الدوري المصري .
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فين أنطوي وقفشة.. رضا عبدالعال يهاجم إدارة الزمالك.. ومبروك الدوري للأهلي

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