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رياضة

الكاف يهدد الهلال بنقل مبارياته في دوري أبطال إفريقيا لخارج السودان

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:48 ص
مباراة الأهلي والهلال
مباراة الأهلي والهلال السوداني
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محمد السعيد
هدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، نادي الهلال السوداني، بنقل مبارياته في دوري أبطال إفريقيا، لخارج حدود البلاد.

وذكرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي، أن الكاف هدد الهلال بنقل مبارياته لخارج حدود السودان، حال عدم التزامه ببعض الشروط المتعلقلة بملعب مباريات الفريق في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب بيان الكاف، فإن الشروط هي، تحسين إضاءة الملعب، مع وجود إضاءة طوارئ حال انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى توفير غرفة مراقبة تلفزيوينة، وتوفير مقاعد للمصورين، وشبكة إنترنت وكابلات، وتوفير المشروبات والوجبات بكافتريا الاستاد، وتوفير دورات مياه للمشجعات".

وكان الهلال خسر أمام الأهلي 2-1، في الجولة الماضية، من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الهلال وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال لإفريقيا بـ 3 نقاط، خلف النجم الساحلي متصدر الترتيب بـ 6 نقاط، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث بـ 3 نقاط، ويأتي بلاتنيوم في المركز الأخير بدون نقاط.

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