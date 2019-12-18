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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
شخصية اليوم
شخصية اليوم
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.

إذا كنت مولودا في يوم 18 ديسمبر؛ فإن ذلك يعني أن أنك معتد بنفسك وتمتلك إصرارا وقدرة على توطيد علاقاتك بسهولة.. أنت أيضا مبتكر وينفعك ما لديك من روح خيال

نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد عام ٢٠٢٠ مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.

ويعد مواليد هذا اليوم من مواليد برج القوس إليكم حظك اليوم لهم تقدمه خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

عاطفيا وصحيا:

اجتماعيا وعاطفيا: اليوم قد تدفعك الأفلاك للتسرع في إعلان غضبك.. حاول أن تكون مرنا ويقظا.

مهنياً ومالياً:

مهنيا: القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تكون مستعدا للتعامل بمثالية وابتعد عمن يريد إحباطك واعمل بدقة.

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