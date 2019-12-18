التليفزيون الفرنسي يصور حلقة وثائقية عن عجائب مصر من هرم هوارة بالفيوم

أجرى وفد التليفزيون الفرنسى، الثلاثاء، تصويرًا لحلقة، ضمن سلسة الأفلام الوثائقية "النيل اكتشاف عجائب مصر"، هرم هوارة بالفيوم.





ورافق وفد التلفزيون الفرنسي، وائل المشنب، المنسق مع الوفد الفرنسي، ومن منطقة آثار الفيوم محمد رجائى عبد الحكيم ومحمد رياض رمضان مفتشى الآثار .





وصرح سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم بأن هذه الحلقة ضمن افلام وثائقية ضمت معبد الكرنك بالأقصر وحفائر البعثة الاسترالية الفرنسية بدندرة ومنزل البعثة الفرنسية بجزيرة الفنتين وحفائر البعثة السويسرية جنوب معبد ايزيس باسوان.





وأضاف "الشورة" ان هرم هوارة هو أحد أهرامات الفيوم الثلاثة مع هرم اللاهون وسنفرو فى سيلا، بناه إمنمحات الثالث من ملوك الأسرة 12 بقرية هوارة على بعد 9 كم جنوب شرق مدينة الفيوم. وهو من الطوب اللبن المكسى بالحجر الجيرى.



