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محافظات

التليفزيون الفرنسي يصور حلقة وثائقية عن عجائب مصر من هرم هوارة بالفيوم

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:31 ص
هرم هوارة بالفيوم
هرم هوارة بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أجرى وفد التليفزيون الفرنسى، الثلاثاء، تصويرًا لحلقة، ضمن سلسة الأفلام الوثائقية "النيل اكتشاف عجائب مصر"، هرم هوارة بالفيوم.

ورافق وفد التلفزيون الفرنسي، وائل المشنب، المنسق مع الوفد الفرنسي، ومن منطقة آثار الفيوم محمد رجائى عبد الحكيم ومحمد رياض رمضان مفتشى الآثار .

وصرح سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم بأن هذه الحلقة ضمن افلام وثائقية ضمت معبد الكرنك بالأقصر وحفائر البعثة الاسترالية الفرنسية بدندرة ومنزل البعثة الفرنسية بجزيرة الفنتين وحفائر البعثة السويسرية جنوب معبد ايزيس باسوان.

وأضاف "الشورة" ان هرم هوارة هو أحد أهرامات الفيوم الثلاثة مع هرم اللاهون وسنفرو فى سيلا، بناه إمنمحات الثالث من ملوك الأسرة 12 بقرية هوارة على بعد 9 كم جنوب شرق مدينة الفيوم. وهو من الطوب اللبن المكسى بالحجر الجيرى.

وكان الارتفاع الأصلي للهرم 58 مترا وطول كل ضلع 105 أمتار، ويبلغ ارتفاعه حاليا حوالى 45 متراً ويحتوي الهرم على دهاليز وحجرات كثيرة، تنتهي بحجرة الدفن.
التليفزيون الفرنسي يصور حلقة وثائقية عن عجائب مصر من هرم هوارة بالفيوم
التليفزيون الفرنسي يصور حلقة وثائقية عن عجائب مصر من هرم هوارة بالفيوم
التليفزيون الفرنسي يصور حلقة وثائقية عن عجائب مصر من هرم هوارة بالفيوم
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