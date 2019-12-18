17 فبراير.. الحكم على المتهمين بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.. بهاء أبو شقة يلتمس براءة موكله لـ عدم صلاحية المستندات وبطلان أمر الإحالة

حجز محاكمة المتهمين في الاتجار بالبشر لـ 17 فبراير

- بهاء أبو شقة يلتمس براءة موكله لـ عدم صلاحية المستندات المقدمة من النيابة

- بطلان الاعتراف الوارد على لسان المتهمين وعدم توافر أركان جريمة الهجرة غير الشرعية

- بطلان أمر الإحالة لصدوره على إذن تنصت وبطلان الإذن الصادر من النيابة العامة



شهدت اليوم، محكام الجنايات المنعقدة بالقاهرة االجديدة ومعهد امناء الشرطة بطرة، عددا من القضايا الهامة وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، حجز الحكم على 16 متهما بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين لجلسة 17 فبراير المقبل.



واستمعت المحكمة خلال الدقائق الاوالى من انعقاد الجلسة الي الدكتور بهاء أبو شقة، محامى المتهم السادس، والتمس براءة موكله والمتهمين استنادا على عدم صلاحية كافة المستندات المقدمة من النيابة، مضيفًا أن القضية بلا دليل، ولا يمكن أن تقدم قضية هكذا بدون دليل واحد وانتفاء جريمة تأسيس جماعة إجرامية، وخلو الأوراق من ثمة أوراق تخص المتهمين الثانى والعاشر، وانتفاء تحريات الرقابة الإدارية، والإذن الصادر بضبط المتهمين.



كما دفع محامى المتهم الثالث، بانتفاء صلة المتهم بالحرز، وبطلان شهادة المجنى عليه إيمان عبد الوهاب، شقيقة المتهم، نتيجة الإكراه المعنوي والمادي، وبطلان الأعتراف الوارد على لسان المتهمين للإكراه، وانعدام إذن النيابة العامة، وعدم توافر أركان جريمة الهجرة غير الشرعية.



من جانبها دفعت إيمان عبد العزيز، دفاع المتهم الخامس، ببطلان أمر الإحالة، لصدوره على إذن تنصت، وبطلان الإذن الصادر من النيابة العامة للتنصت على المتهمين، وعدم مصداقية تصوير الواقعة، وانفراد مأمور الضبط القضائي بالشهادة.



وتبين أنه بين المتهمين "محمد. ع"، نائب مدير أحد البنوك الكبرى، "محمد. أ"، مدير إقليمي لفروع وجه بحري والقناة بأحد البنوك، و14 آخرين، وأنهم أسسوا ونظموا وأداروا جماعة اجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، ويستقطب الثاني والثالث والثامن المهاجرين المهربين ويصطنعوا المستندات اللازمة للتهريب.



ويتولى الرابع تسليم واستلام تلك المستندات من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الخامس والسادس والسابع أولئك المهاجرين للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية زاعمين أنهم أزواج بعضهن توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية تتراوح بين 120 إلى 130 ألف جنيه عن كل مهاجر.



كما أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية" لجلسة 5 يناير؛ للمرافعة.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



يذكر أن المحكمة قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ 75 متهمًا بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.



وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.



كما حجزت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، جلسة الموضوع الخاصة بطعون 66 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المغارة" فى سوهاج، على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن 3 سنوات للمؤبد، لـجلسة 18 مارس المقبل للحكم.



وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة، لنظر الطعون الخاص بهم إلى أن حجزت المحكمة القضية، ومن المقرر إعادة المتهمين لمحبسهم من جديد.



وكانت محكمة النقض، قبلت فى 3 يوليو الماضى، طعون 66 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المغارة" في سوهاج.



كانت محكمة جنايات سوهاج، قضت غيابيًا وحضوريًا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريًا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المغارة" في مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هاربًا.



تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.