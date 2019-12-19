درجات الحرارة اليوم الخميس 19-12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الخميس19-12- 2019.



من المتوقع يسود طقس اليوم انخفاضا في درجات الحرارة على الدلتا والقاهرة، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا، ويلي نستعرض بالتفصيل حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الخميس 19-12- 2019.



واستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس، على النحو التالي:



درجات الحرارة اليوم الخميس 19-12- 2019



القاهرة 12 20



الإسكندرية 12 22



دمياط 12 21



بورسعيد 12 20



العريش 10 21



الإسماعيلية 13 20



السويس 13 20



مرسي مطروح 11 21



الغردقة 14 22



شرم الشيخ 15 21



الفيوم 10 20



أسيوط 09 21



سوهاج 10 21



الأقصر 10 22



الوادى الجديد 05 22



أسوان 12 22



حلايب 19 23



شلاتين 17 25

