درجات الحرارة اليوم الخميس 19-12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الخميس19-12- 2019.
من المتوقع يسود طقس اليوم انخفاضا في درجات الحرارة على الدلتا والقاهرة، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا، ويلي نستعرض بالتفصيل حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الخميس 19-12- 2019.
واستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس، على النحو التالي:
درجات الحرارة اليوم الخميس 19-12- 2019
القاهرة 12 20
الإسكندرية 12 22
دمياط 12 21
بورسعيد 12 20
العريش 10 21
الإسماعيلية 13 20
السويس 13 20
مرسي مطروح 11 21
الغردقة 14 22
شرم الشيخ 15 21
الفيوم 10 20
أسيوط 09 21
سوهاج 10 21
الأقصر 10 22
الوادى الجديد 05 22
أسوان 12 22
حلايب 19 23
شلاتين 17 25
من المتوقع يسود طقس اليوم انخفاضا في درجات الحرارة على الدلتا والقاهرة، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا، ويلي نستعرض بالتفصيل حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الخميس 19-12- 2019.
واستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس، على النحو التالي:
درجات الحرارة اليوم الخميس 19-12- 2019
القاهرة 12 20
الإسكندرية 12 22
دمياط 12 21
بورسعيد 12 20
العريش 10 21
الإسماعيلية 13 20
السويس 13 20
مرسي مطروح 11 21
الغردقة 14 22
شرم الشيخ 15 21
الفيوم 10 20
أسيوط 09 21
سوهاج 10 21
الأقصر 10 22
الوادى الجديد 05 22
أسوان 12 22
حلايب 19 23
شلاتين 17 25