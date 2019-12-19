بتكلفة 27 مليون جنيه.. الانتهاء من السوق الحضاري في رأس البر







وذكرت أنه سيتم تسكين الباعة الجائلين الذين انطبقت عليهم الشروط، وهو المشروع الذى قضى على الباعة الجائلين والبلطجة بشارع النيل وهى أكبر المشكلات التى كانت تواجه رواد مصيف رأس البر.



وقالت منال عوض إن المشروع تم تصميمه طبقا للطراز المعمارى للمدينة ليتلاءم مع مكانتها الحضارية والسياحية وبهدف القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والعشوائية التى كان يكتظ بها شارع النيل قبل تطويره.



أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بالسوق الحضارى بمدينة رأس البر وتسليمه نهاية يناير المقبل.وأشارت المحافظ في بيان، الخميس، إلى أن السوق الذي نفذته وزارة الإنتاج الحربى وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية يتكون من 192 محلا بتكلفة قدرها 27 مليون جنيه.اقرأ أيضا: