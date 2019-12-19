مشاركات افريقيات فى ماراثون دراجات منتدي شباب العالم: تحيا مصر

هتفت المشاركات من دول أفريقيا، بماراثون دراجات منتدي شباب العالم بشرم الشيخ " تحيا مصر .. تحيا مصر " .



وذلك خلال مشاركتهم في ماراثون دراجات منتدي شباب العالم والذي قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي من منطقة نبق حتى ايقونة السلام أمس الأول .



وقالت مروة عبد الواحد إحدى المشاركات في منتدى الشباب و المقيمة بشرم الشيخ: إنها علمت المشاركات الأجانب إن يهتفن " تحيا مصر " مشيرة أنها علمتهن شعار " تحيا مصر " خلال فترة الماراثون الذي شارك فيه عدد كبير من الشباب من مختلف الجنسيات .



كان قد أنطلق منتدى شباب العالم في دورته الثالثة، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 14-17 ديسمبر الجاري، وحظى باهتمام بالغ من جانب وسائل الإعلام الدولي.



وجاءت المشاركة الكبيرة في المنتدى من قِبَل مسئولين دوليين وصناع قرار وخبراء وشباب من مختلف أنحاء العالم في مقدمة هذا الاهتمام، حيث تبادلوا النقاشات والحوارات حول القضايا والموضوعات الراهنة، بغية التوصل إلى رؤى مشتركة يمكن من خلالها تجاوز التحديات، وبلورة حلول مبتكرة لما يواجهه العالم من أزمات، تتحقق من خلالها توفير فرص أفضل للتعايش المشترك، ونشر قيم التسامح، ووقف التمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

