يتسلقون المواسير ويسرقون المنازل.. تفاصيل سقوط عصابة دبشة وكوتة في الخانكة

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عصابة متخصصة في سرقة المنازل ليلا بالخانكة عن طريق التسلق على مواسير الصرف الصحي، والاستيلاء على محتويات الشقق وجرى التحفظ على المتهمين واعترفا بارتكاب وقائع السرقات وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرض منازلهم وشققهم للسرقه ليلا عن طريق التسلق عبر مواسير الصرف الصحي، وكسر شبابيك الحمامات والمطابخ.



وجرى إخطار اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية فجرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية



وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقات عاطلان كونا فيما بينهما عصابة لسرقة المنازل والشقق ليلا عن طريق التسلق على مواسير الصرف الصحي والدخول عبر شبابيك المطابخ والحمامات والاستيلاء على كل ما خف وزنه من أموال ومصوغات وأجهزة محمول ولابات توب.



وفي أحد الأكمنه القى القبض على المتهمين وهما "م ر ع " 26 سنة وشهرته "دبشه " و "ي ا م" 20 سنة وشهرته "كوته" واعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب التسلق والدلوف من خلال المنافذ والأبواب.

