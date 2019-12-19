طليقة علي ربيع تبرز رشاقتها في أحدث ظهور لها

نشرت ندى محمود طليقة علي ربيع نجم مسرح مصر، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام.
وظهر ندي محمود في الصورة برشاقة لافتة، حيث ارتدت بنطلون أسود، وبلوفر أحمر، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وأما من الناحية الجمالية، اعتمدت على مكياج ساحر.
وتفاعل عدد كبير من متابعي ندى محمود طليقة على ربيع مع الصورة لجمالها فيها، وجاءت التعليقات كالتالى: "أنت مولعتيش فى الأنستا بس أنت ولعتي السوشيال ميديا".
وكانت ندى محمود أعلنت عبر موقع الصور "إنستجرام" عن انفصالها من "ربيع" بسبب مشكلات عدة نسبتها لوالدته.
وقالت ندى محمود طليقة على ربيع فى منشور لها على "إنستجرام": "أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".
وظهر ندي محمود في الصورة برشاقة لافتة، حيث ارتدت بنطلون أسود، وبلوفر أحمر، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وأما من الناحية الجمالية، اعتمدت على مكياج ساحر.
وتفاعل عدد كبير من متابعي ندى محمود طليقة على ربيع مع الصورة لجمالها فيها، وجاءت التعليقات كالتالى: "أنت مولعتيش فى الأنستا بس أنت ولعتي السوشيال ميديا".
وكانت ندى محمود أعلنت عبر موقع الصور "إنستجرام" عن انفصالها من "ربيع" بسبب مشكلات عدة نسبتها لوالدته.
وقالت ندى محمود طليقة على ربيع فى منشور لها على "إنستجرام": "أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".