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مرأة

3 تمرات يوميا تحميك من أمراض خطيرة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:07 م
تناول 3 تمرات
تناول 3 تمرات
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لمياء الياسين
فوائد صحية غير متوقعة للتمر لصحتك، فهو يعزز صحة الأمعاء لغناه بكم كبير من الألياف التي تغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء، مما يساعد بكتيريا الأمعاء على إنتاج العناصر الغذائية لتعزيز صحة الجهاز الهضمي ، وكذلك المساعدة في الحفاظ على انتظام الأمعاء.

إليك أبرز فوائد ثلاث تمرات على الأقل يوميا يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.. 

1 يخفض الكوليسترول السيئ

البلح غنى بمضادات الأكسدة القوية التي يقال إنها تخفض نسبة الكوليسترول الضار بشكل كبير ، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للفطر الطبي. وهذا بدوره يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ..

2. حماية الكبد

تناول التمر يساعد على حماية الكبد من التلف.

3. محاربة الجذور الحارة

التمر مليء بمضادات الأكسدة التى تساعد على محاربة الجذور الحرة وحماية الخلايا من الأكسدة. هذا يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض القلب. 

4. يمنع نمو البكتيريا

يساعد تناول التمر بسبب خصائصه المضادة للميكروبات فى رفع مناعه الجسم وحمايتك من الاصابة بأي التهابات فى الجسم أو الإصابة بالعدوى. 

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