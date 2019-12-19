3 تمرات يوميا تحميك من أمراض خطيرة

1 يخفض الكوليسترول السيئ



2. حماية الكبد

3. محاربة الجذور الحارة



4. يمنع نمو البكتيريا



يساعد تناول التمر بسبب خصائصه المضادة للميكروبات فى رفع مناعه الجسم وحمايتك من الاصابة بأي التهابات فى الجسم أو الإصابة بالعدوى.







فوائد صحية غير متوقعة للتمر لصحتك، فهو يعزز صحة الأمعاء لغناه بكم كبير من الألياف التي تغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء، مما يساعد بكتيريا الأمعاء على إنتاج العناصر الغذائية لتعزيز صحة الجهاز الهضمي ، وكذلك المساعدة في الحفاظ على انتظام الأمعاء.إليك أبرز فوائد ثلاث تمرات على الأقل يوميا يقدمها موقع بولد سكاى الهندى..البلح غنى بمضادات الأكسدة القوية التي يقال إنها تخفض نسبة الكوليسترول الضار بشكل كبير ، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للفطر الطبي. وهذا بدوره يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ..تناول التمر يساعد على حماية الكبد من التلف.التمر مليء بمضادات الأكسدة التى تساعد على محاربة الجذور الحرة وحماية الخلايا من الأكسدة. هذا يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض القلب.