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مرأة

عشبة عجيبة تحارب الكوليسترول وتليف الكبد.. تعرفي عليها

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:31 ص
عشبة عجيبة تحارب
عشبة عجيبة تحارب تلف الكبد والكوليسترول
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لمياء الياسين
منذ فترة طويلة تستخدم عشبة الهندباء فى العديد من الأدوية لفوائدها الصحية فتحتوى تلك العشبة على عدد لا يحصى من الفوائد الصحية.

ويعد شاي الهندباء غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين د والحديد والزنك والماغنيسيوم الذي يعزى إلى العديد من الفوائد الصحية.

ويمكن أن يكون شاي الهندباء مشروبًا بديلًا صحيًا للمشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة والشاي. 

وإليك أبرز الفوائد الصحية للشاي الهندباء:

1. يخفض الكولسترول

وفقا لدراسة أجريت عام 2012 ، يمكن لشاي الهندباء أن يخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم بسبب المركبات النشطة بيولوجيا الموجودة فيه. هذا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .

2. يقلل من تلف الكبد

شاي الهندباء لديه قدرة قوية على إزالة السموم من الكبد ومنع حدوث أمراض الكبد. أظهرت دراسة أن وجود السكريات في الهندباء مفيد لعمل الكبد.

3. يمنع الالتهاب
أظهرت دراسة أن الشاي الهندباء يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومركبات مضادة للأكسدة التي يمكن أن تساعد في منع الأمراض ذات الصلة بالالتهابات. لذلك ، قد يساعد شرب شاي الهندباء في منع ظهور أي نوع من الالتهابات.

4. يقلل من احتباس الماء

التأثيرات المدرة للبول الطبيعية لشاي الهندباء تشجع كل من التبول وتخفيض نسبة الماء في الجسم. وجدت دراسة نشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي أن شرب كوبين من شاي الهندباء المصنوع من أوراق النبات زاد من كمية البول.

5. يمنع السرطان

مستخلص جذر الهندباء له خصائص مضادة للسرطان ، والتي عندما تستهلك يمكن أن تساعد في إحداث موت الخلايا في خلايا سرطان الجلد دون التأثير على الخلايا غير السرطانية كما أظهرت دراسة أخرى أن شاي الهندباء يمكن أن يمنع خلايا سرطان البنكرياس من الانتشار .

6. يمنع التهاب المسالك البولية

يساعد في منع حدوث التهابات المسالك البولية. ويعتقد أن الآثار المدرة للبول من الهندباء والمركبات المضادة للبكتيريا تمنع ظهور التهابات المسالك البولية عن طريق طرد البكتيريا عن طريق البول.

كيف تصنع شاي الهندباء
تغسل 1 كوب من الزهور وأوراق الهندباء.
غلي كوب ماء في مقلاة وأضف الزهور والأوراق.
اتركه لينقع في الماء الساخن لمدة 15-20 دقيقة.
يصفى ويبرد لمدة 3-4 ساعات.
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